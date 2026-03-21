¿Adiós a los 70 mph? El cambio en las autopistas de Florida que transformará la forma de conducir en 2026

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Las autopistas de Florida podrían estar a punto de volverse más rápidas, o al menos eso quiere lograr un ambicioso proyecto de ley que avanza en la legislatura estatal con el objetivo de aumentar los límites de velocidad máxima.

Esta es una medida que genera tanto entusiasmo por la fluidez del tráfico como preocupación por la seguridad vial.

El estado actual del proyecto: Cámara vs. Senado

La Cámara de Representantes de Florida ya ha dado un paso firme al aprobar, con una votación de 87 a favor y 23 en contra, la propuesta de elevar el límite de velocidad de 70 a 80 mph en autopistas interestatales y el Florida Turnpike.

Sin embargo, para los conductores y trabajadores del volante, es crucial entender que esto aún no es ley. Actualmente:

El Senado de Florida aún debe dar luz verde a su propia versión del proyecto o conciliar la aprobada por la Cámara.

aún debe dar luz verde a su propia versión del proyecto o conciliar la aprobada por la Cámara. Estudios técnicos: el proyecto exige que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) realice estudios de ingeniería específicos en cada tramo antes de cambiar cualquier señalización.

el proyecto exige que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) realice estudios de ingeniería específicos en cada tramo antes de cambiar cualquier señalización. Fecha tentativa: de lograrse un acuerdo y recibir la firma del gobernador Ron DeSantis, la medida entraría en vigor el 1 de julio de 2026.

¿Dónde cambiarían los límites de velocidad?

La propuesta no es generalizada para todas las calles; se enfoca en vías diseñadas para el alto flujo:

Tipo de Carretera Límite Actual Propuesta 2026 Autopistas (I-95, Turnpike, I-75) 70 mph 80 mph Carreteras fuera de zonas urbanas 60 mph 70 mph Otras vías divididas 65 mph No cambia o queda a discreción del FDOT

Impacto para el trabajador: repartidores, taxistas y camioneros

Para quienes dependen de su licencia para trabajar, este cambio tiene implicaciones mixtas que deben considerar en su planificación diaria:

Tiempos de entrega: un aumento a 80 mph en tramos rurales (como el trayecto Miami-Orlando o el corredor de la I-10 en el Panhandle) podría reducir significativamente los tiempos de tránsito, beneficiando a repartidores de larga distancia. Riesgo de multas: es vital recordar que si el límite sube a 80 mph, los umbrales de las multas también se ajustan.

Ir a 90 mph en una zona de 80 mph conlleva sanciones económicas y puntos en la licencia que pueden afectar la elegibilidad en plataformas como Uber, Lyft o Amazon Flex.

Consumo de combustible: datos técnicos de la AAA (American Automobile Association) indican que conducir a 80 mph reduce la eficiencia del combustible hasta en un 15% a 25% en comparación con 70 mph.

Para un trabajador independiente, esto significa un gasto operativo mayor al final de la semana.

El debate de seguridad: ¿Más rápido es más riesgoso?

El proyecto enfrenta críticas de organizaciones de seguridad vial, según el IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), los choques a 80 mph tienen una energía de impacto drásticamente superior a los de 70 mph, lo que aumenta la probabilidad de fatalidades.

Por otro lado, los defensores del proyecto en la Cámara argumentan que el cambio simplemente "legaliza" lo que ya ocurre en la práctica, permitiendo que el flujo de tráfico sea más uniforme y evitando los peligrosos diferenciales de velocidad entre conductores lentos y rápidos.

¿Cuándo sabremos si es ley? La sesión legislativa continúa en negociaciones. Se espera una resolución antes del cierre del trimestre.

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