E-ZPass de Nueva York y Nueva Jersey en la mira: proyecto de ley que busca acabar con las multas “trampa”

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Cruzar entre Nueva York y Nueva Jersey se ha convertido en una pesadilla financiera para miles de conductores, entienda por qué y de que trata la iniciativa propuesta.

No se trata solo por el costo del peaje en sí, sino por las multas administrativas de $50 dólares que se acumulan ante el menor error del sistema E-ZPass.

Ante esta situación, una coalición de legisladores de ambos estados ha lanzado una ofensiva legal para proteger el bolsillo de los trabajadores.

El problema: ¿Por qué una deuda de $16 termina costando $67?

Actualmente, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey aplica una política estricta.

Si tu dispositivo E-ZPass falla, está mal colocado o el sistema no detecta el pago, se genera una infracción automática.

El golpe económico se divide así:

Costo real del peaje: $16.79 (tarifa estándar).

$16.79 (tarifa estándar). Recargo administrativo: $50.00.

$50.00. Total a pagar: $66.79.

Para una familia que vive al día, este incremento del 300% por un error técnico u ocasional es, en palabras de la senadora Mónica Martínez, una "trampa de peajes".

La propuesta: "Alivio real para los conductores"

El proyecto de ley impulsado por la senadora Mónica Martínez (NY) y el asambleísta Paul Kanitra (NJ) -"End the Toll Trap: Real Relief for Drivers Act" (S9503)- busca reformar el sistema bajo una premisa de justicia: no castigar al conductor honesto como si fuera un evasor profesional.

Los puntos clave de la reforma:

Cero multas para errores ocasionales: si un conductor recibe menos de dos infracciones en un periodo de 90 días, solo deberá pagar el costo del peaje adeudado, eliminando los $50 de recargo. Transparencia obligatoria: las autoridades de transporte deberán publicar informes anuales detallando cuántas multas emiten y cuánto dinero recaudan realmente por estos conceptos. Grupo de vigilancia: creación de la Fuerza de Tarea para la Reducción de Peajes, un equipo de 12 expertos que evaluará cómo hacer los cobros más eficientes y económicos.

Radiografía de las multas (2020 - 2025)

Los datos presentados por los legisladores son contundentes y reflejan que el problema es masivo:

7 millones de infracciones se registraron solo en Nueva Jersey en los últimos cinco años.

La mayoría de los afectados recibe entre 2 y 4 avisos, lo que demuestra que no son personas que intentan engañar al sistema, sino conductores comunes con fallas técnicas en sus dispositivos.

¿Qué hacer si ya tienes multas? Actualmente, antes de que se apruebe la ley, puedes solicitar una "disputa de infracción" (dispute) a través del sitio web de E-ZPass. Si es tu primera vez, muchas veces la Autoridad Portuaria accede a eliminar el cargo de $50 si pagas el peaje pendiente de inmediato.

¿Qué significa esto para la comunidad hispana?

Muchos residentes del área metropolitana, incluidos trabajadores con estatus migratorio diverso, dependen de sus vehículos para llegar a sus empleos.

Una acumulación de estas multas no solo afecta el crédito o las finanzas, sino que en casos extremos puede llevar a la suspensión del registro del vehículo.

Esta ley busca que un error de lectura de chip no se convierta en una crisis financiera familiar.

Estado actual del proyecto:

Para que este alivio sea efectivo, ambos estados deben aprobar leyes idénticas, ya que la Autoridad Portuaria es una entidad biestatal.

A la fecha de hoy, marzo de 2026, las propuestas están en comités legislativos.

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