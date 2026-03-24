El nuevo mensaje de texto que te vacía las cuentas bancarias en Florida: así identificas la nueva estafa

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Esta semana, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) lanzó una alerta urgente para advertir sobre esquemas delictivos que emplean mensajes de texto, correos electrónicos y notificaciones judiciales falsas con el fin de robar información financiera y personal de los ciudadanos.

El "Smishing" relacionado con peajes y multas que no existen en Florida

Los delincuentes están lanzando mensajes de texto masivos —una técnica conocida como smishing— que imitan las comunicaciones oficiales de SunPass o de las agencias de cobro de peajes.

Estos mensajes suelen incluir advertencias urgentes sobre "saldos impagos" y amenazan con cargos por mora excesivos o incluso la suspensión inmediata de la licencia de conducir si no se realiza un pago a través de un enlace que proporcionan.

De acuerdo con reportes del FLHSMV y de la oficina del Sheriff del Condado de Lee, los estafadores utilizan un lenguaje agresivo y mencionan códigos legales que no existen, como el supuesto "Código de Florida 15C-16.003", para darles un aire de legitimidad.

Al hacer clic en el enlace, las víctimas son llevadas a sitios web clonados que se ven idénticos a los portales gubernamentales, donde se les pide su número de Seguro Social y los datos de su tarjeta de crédito.

Estafa con notificaciones judiciales falsas de con códigos QR

Una variante que se ha detectado recientemente, según fuentes de noticias locales como West Orange Times & Observer, implica el envío de avisos judiciales, ya sean impresos o digitales.

Estos documentos afirman que el conductor tiene violaciones de tráfico pendientes y exigen el pago inmediato mediante el escaneo de un código QR.

Las autoridades subrayan que las entidades gubernamentales de Florida nunca solicitarán pagos urgentes a través de códigos QR, enlaces en mensajes de texto o plataformas de terceros no verificadas.

"La mejor defensa es saber cómo interactuamos con nuestros clientes. El FLHSMV no envía mensajes de texto sobre el estado de las licencias ni solicita información médica o personal por esa vía", declaró la agencia en un comunicado oficial consultado para esta noticia.

Cómo protegerse del fraude automotriz en Florida

Para no caer en las garras de estos estafadores, las autoridades sugieren seguir estos consejos:

Evita hacer clic en enlaces sospechosos: Si recibes un mensaje sobre una multa, no uses el enlace que te proporcionan.

Si recibes un mensaje sobre una multa, no uses el enlace que te proporcionan. Verifica en fuentes oficiales: Dirígete directamente al sitio oficial flhsmv.gov o contacta a la oficina del Secretario del Tribunal de tu condado para confirmar cualquier citación legítima.

Dirígete directamente al sitio oficial flhsmv.gov o contacta a la oficina del Secretario del Tribunal de tu condado para confirmar cualquier citación legítima. Identifica señales de alerta: Mantente alerta ante mensajes con errores ortográficos, remitentes con códigos de área extranjeros (como el +63 de Filipinas) o una urgencia extrema que te pida "pagar en menos de 24 horas".

Mantente alerta ante mensajes con errores ortográficos, remitentes con códigos de área extranjeros (como el +63 de Filipinas) o una urgencia extrema que te pida "pagar en menos de 24 horas". Reporta el incidente: Si recibes una comunicación fraudulenta, denúnciala a la Comisión Federal de Comercio (FTC) o a la Oficina del Procurador General de Florida al 866-9-NO-SCAM.

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