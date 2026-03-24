Cambios en USCIS a partir de abril: estos son los cuatro formularios con nuevo formato

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A partir del 1 de abril, entrarán en vigor nuevos cambios y actualizaciones para los trámites con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), en Estados Unidos (EEUU).

Si bien, según información oficial, la agencia no aceptará ciertos formularios y actualizará algunas tarifas. A su vez, iniciará el periodo en el cual los beneficiarios del programa de visas H-2B del segundo semestre del año fiscal, pueden aceptar trabajos, según reseñó La Nacion.

Nuevos formularios

Por su parte, el USCIS anunció cambios formularios y métodos de pago para las solicitudes en papel. Del mismo modo, los nuevos requisitos deberán cumplirse al pie de la letra.

A su vez, a partir del 1 de abril, una nueva edición para el Formulario I-129 estará vigente, Solicitud para Trabajador No Inmigrante.

Por su parte, la nueva edición publicada durante el pasado mes de febrero, le permite a los trabajadores presentar un pedido en nombre de un trabajador no inmigrante quien llega a EEUU por un periodo de tiempo temporal con el objetivo de prestar servicios, llevar a cabo trabajos y recibir capacitación.

No obstante, las personas extranjeras que deseen llevar a cabo dicha solicitud, deberán estar incluidas en las categorías puntualizadas a continuación:

H-1B

H-2A

H-2B

H-3

L-1

O-1

O-2

P-1

P-1S

P-2

P-2S

P-3

P-3S

Q-1

R-1

Sin embargo, los ciudadanos que presenten una versión no actualizada del formulario, serán rechazados sin excepción, según puntualizó La Nacion.

Tarifas

En el mismo orden de ideas, durante el pasado 23 de marzo, el UCSIS dio a conocer una nueva edición del Formulario G-1055, Tabla de tarifas. En este cambio, la agencia actualizó la cifra de dinero que deben pagar los migrantes y empleadores con el objetivo de presentar una solicitud. Por esta razón, las personas deben estar atentas a estas actualizaciones si desean iniciar un proceso migratorio, de no cancelar el nuevo monto, la petición será rechazada.

Segunda mitad del año fiscal

El próximo 1 de abril inicia la segunda mitad del año fiscal en EEUU del programa para trabajadores temporales no agrícolas H-2B el cual le permite a los empleadores que contraten trabajadores extranjeros para empleos temporales no agrícolas específicamente cuando no hay suficientes empleados estadounidenses disponibles, según informó La Nacion.

Además, según el anuncio publicado en el sitio web de USCIS, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y el Departamento de Trabajo (DOL) dieron a conocer una regla final temporal la cual aumenta el limite de visas de no inmigrante H-2B en hasta 64.716 adicionales en lo que respecta el presente año 2026.

Cupos agotados

Es importante destacar que el pasado 10 de marzo se acabó el cupo para la cantidad disponible con respecto a la segunda mitad del año fiscal.

Por otro lado, estas visas solo admiten a los extranjeros que tienen fechas de comienzo en el trabajo o después del 1 de abril o después del 1 de octubre.

Si bien, la mayoría de los trabajadores que están en EEUU con la visa, prolongan su estadía, cambian los términos y condiciones de su empleo o cambian de empleadores; por lo que no están sujetos a la cantidad máxima estipulada en la regla. Además, el cónyuge y los hijos de trabajadores H-2B clasificados como no inmigrantes H-4, tampoco están incluidos en el límite máximo.

Cambio en el pago de trámites con USCIS

Finalmente, a partir de junio de 2026 los migrantes que deseen pagar sus trámites con tarjeta de crédito debén adjuntar el nuevo formulario el cual cuenta con modificaciones en algunos campos indispensables.

En este sentido, el cambio corresponde a la nueva edición del Formulario G-1450, Autorización para transacciones con tarjeta de crédito.

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