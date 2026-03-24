Renunciar a la ciudadanía de EEUU: conoce el costo oficial en este 2026

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A partir del próximo 13 de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementará una importante reducción en la tarifa para renunciar a la ciudadanía.

El trámite, que antes costaba 2.350 dólares, pasará a costar 450 dólares, lo que representa una disminución del 80%. Este ajuste devuelve el costo al nivel que tenía en 2010, cuando se empezó a cobrar por primera vez el proceso de renuncia.

Antecedentes de la tarifa

En 2015, el precio del trámite aumentó significativamente debido al crecimiento en el número de solicitudes y los costos administrativos asociados. Aunque en 2023 se había anunciado una futura reducción, esta nunca se implementó.

Con la nueva tarifa, se busca facilitar el acceso al procedimiento y aliviar la carga económica que representaba para quienes deciden abandonar la ciudadanía estadounidense.

Procedimiento paso a paso

Cabe resaltar que renunciar a la ciudadanía de EEUU sigue siendo un proceso complejo y prolongado. Entre los principales pasos se incluyen:

Comparecencia personal: acudir a una embajada o consulado estadounidense.

Entrevistas y confirmaciones: los funcionarios verifican que el solicitante entiende las implicaciones legales.

Juramento formal: el interesado firma un documento de renuncia ante un funcionario consular.

Emisión del Certificado de Pérdida de Nacionalidad (CLN): documento oficial que confirma la renuncia.

Este procedimiento puede extenderse por varios meses y requiere paciencia y cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

Consecuencias de renunciar a la ciudadanía

Una vez emitido el CLN, la persona pierde todos los derechos de un ciudadano estadounidense, incluyendo el derecho a votar. Además, podría necesitar una visa para ingresar nuevamente a EEUU, y debe considerar las implicaciones fiscales derivadas de su decisión, ya que la obligación tributaria puede extenderse dependiendo del historial económico del solicitante.

Con la rebaja del costo del trámite, más personas podrán acceder al proceso sin que el factor económico sea un impedimento.

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