Pasos para solicitar la tarjeta sin contacto del BDV en línea: conozca cómo se puede activar y desactivar

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El Banco de Venezuela (BDV) modernizó su sistema de pagos con la tarjeta de débito que utiliza tecnología de proximidad.

Ahora, los clientes pueden solicitar y gestionar este plástico directamente desde sus teléfonos inteligentes, facilitando transacciones mucho más rápidas y seguras tanto en bolívares como en divisas.

Dicha iniciativa busca reducir las esperas en los comercios, permitiendo pagar con solo acercar la tarjeta al punto de venta. Además, la seguridad es una prioridad en este nuevo diseño, ya que el usuario tiene el control total para activar o desactivar la función de pago rápido desde la aplicación móvil.

Lo que necesitas para solicitarla

Antes de realizar el trámite, es indispensable cumplir con las siguientes condiciones:

Tener una cuenta activa y acceso a BDVenlínea Personas.

Poseer un método de seguridad a la mano (tarjeta de coordenadas o código por SMS).

Mantener tus datos personales actualizados en el sistema.

Contar con una conexión a internet estable.

Pasos para obtener tu tarjeta

El proceso es sencillo y no quita más de cinco minutos si sigues estas instrucciones:

Entra a BDVenlínea con tu usuario y clave.

Busca la sección de Servicios y luego entra en Tarjetas.

Presiona Asignación de tarjetas y elige la opción Débito sin contacto.

Completa el formulario y confirma la operación con tu método de seguridad.

Guarda el comprobante y busca el plástico en la agencia que elijas.

Control total desde tu aplicación

Una vez que tengas la tarjeta en tus manos, podrás personalizar su uso desde la aplicación del banco para mayor tranquilidad:

Activa o desactiva la función de pago por proximidad con un solo botón.

Tú decides el monto máximo permitido para compras rápidas.

Consulta todos tus movimientos y pagos en tiempo real.

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