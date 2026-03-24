Activan jornadas de empleo masivo este miércoles en Caracas: sepa más

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Las cadenas Ferretería EPA y Río Supermercado anunciaron jornadas de captación de talento para este miércoles 25 de marzo.

A través de sus redes sociales, ambas empresas informaron que están en la búsqueda de personal para cubrir ciertas áreas.

Oportunidades en Ferretería EPA: Chacaíto se activa

La red de tiendas para el hogar, EPA, convoca a los interesados en el este de la capital.

La jornada está diseñada específicamente para captar personas con vocación de servicio y disposición para el aprendizaje continuo.

Lugar: Tienda EPA ubicada en el Centro Comercial Expreso Chacaíto.

Horario: De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Perfil buscado: Mayores de 18 años, profesionales o estudiantes universitarios.

Requisitos: Disponibilidad para laborar en horarios de tienda y síntesis curricular actualizada.

Río Supermercado: Selección masiva en todas sus sedes

Por su parte, la cadena Río Supermercado lanza una convocatoria de "selección masiva" que abarca todas sus sucursales.

La oferta es variada y busca cubrir prácticamente todos los departamentos de la tienda.

Lugar: Todas las sucursales de la cadena.

Horario: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Vacantes disponibles: Cajeros, asesores de piso y mercaderistas.

Perecederos: Carniceros, charcuteros y manipuladores de Frulever (frutas y verduras).

Seguridad y control: Inspectores de PCP y operadores de cuarto de control.

Administración y Otros: Analistas de inventario, recaudación, producción y personal de aseo.

Documentación necesaria: Copia de cédula, RIF, currículum, número de cuenta bancaria y título de bachiller.

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