¿Buscas empleo? Este automercado solicita cajeros, fruteros y personal de limpieza en Caracas: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Automercado Luz anunció la realización de una gran jornada de captación de talento para este martes 24 de marzo de 2026.

La cita es en el municipio Chacao, donde la empresa busca cubrir vacantes operativas de forma inmediata.

De acuerdo con la cadena, desde cajeros hasta aprendices, por lo que la invitación es para que todos los interesados se acerquen con sus papeles en regla para formar parte de uno de los equipos de crecimiento en el sector de alimentos.

¿A qué cargos puedes optar?

La jornada está diseñada para cubrir puestos clave en la operación diaria del automercado.

Las vacantes disponibles son:

Cajero(a): Atención directa al público y manejo de puntos de venta.

Frutero: Encargado de la frescura y exhibición del área de vegetales.

Mantenimiento: Personal de limpieza para las instalaciones.

Aprendiz Inces: Una oportunidad de oro para jóvenes que desean formarse y trabajar al mismo tiempo.

A través de sus redes sociales, el automercado precisó que la captación se llevará a cabo únicamente en el siguiente horario:

Fecha: martes 24 de marzo de 2026.

Hora: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Dirección: Av. Mis Encantos, entre Calle Sucre y Av. Francisco de Miranda, Urbanización Chacao, Edificio Valmy (Sede administrativa).

Requisitos:

Para que no te reboten, asegúrate de llevar todos tus documentos actualizados:

Currículum vitae (hoja de vida).

Cédula de identidad vigente (lleva el original y una copia legible).

RIF vigente (copia).

Referencia bancaria o soporte de depósito.

Si por alguna razón no puedes asistir personalmente a Chacao este martes, la empresa recordó que mantiene habilitada su plataforma web www.luzca.com para recibir postulaciones de forma digital.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube