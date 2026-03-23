Retiro de pasaporte por terceros: así funciona el nuevo servicio del Saime

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la habilitación de una nueva modalidad para facilitar el trámite de retiro de pasaportes, a través de familiares directos.

Explicó en sus redes sociales que esta modalidad está disponible solamente en la oficina "Simón Bolívar", ubicada en la Av. Baralt, en la ciudad de Caracas.

El documento de viaje será entregado en 72 horas hábiles tras procesar la solicitud y el retiro del mismo debe hacerlo una persona que tenga vínculo familiar directo comprobable.

El Saime puntualizó que las personas pueden ser el padre, la madre, los tíos, los abuelos, esposos o hijos mayores de edad.

Igualmente, enumeró los requisitos obligatorios a presentar al momento del retiro del pasaporte:

Si vas a enviar a un familiar, asegúrate de que lleve esta carpeta completa para evitar que lo reboten:

Planilla de Autorización: Se descarga directamente desde el portal oficial del SAIME. Debe estar correctamente llenada. Comprobante de Pago: Se debe cancelar un arancel administrativo especial por este servicio de entrega a terceros. Documentos de Identidad: Cédula de identidad del titular y del autorizado, además de los documentos que prueben el parentesco (Partida de nacimiento, acta de matrimonio, etc.).

De igual manera, resaltó que el usuario debe asegure de descargar y completar correctamente la planilla desde el portal oficial antes de que su familiar se dirija a la oficina.

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