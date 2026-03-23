Te ahorras una fortuna: el nuevo método de deducción del IRS para jubilados

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El Servicio de Rentas Internas (IRS) implementa un nuevo beneficio fiscal que permite a los ciudadanos de 65 años o más deducir hasta $6 000 adicionales de sus ingresos sujetos a impuestos.

Esta medida, vigente para los años fiscales entre 2025 y 2028, ofrece una ventaja doble para los matrimonios que presentan su declaración de forma conjunta, quienes pueden alcanzar una reducción de hasta $12 000.

¿Cómo se realiza?

Al disminuir la base imponible, el sistema reduce la carga tributaria final, lo que se traduce en un ahorro directo de dinero o en la posibilidad de obtener un reembolso anual mucho más robusto para millones de jubilados en el país.

Para calificar a esta deducción, el contribuyente debe haber cumplido la edad mínima antes del cierre del año fiscal, sin importar si continúa activo en el mercado laboral o si ya disfruta de su retiro total según detalla Mundo Now.

Es importante considerar que el beneficio pleno se destina a personas con ingresos bajos o moderados, con umbrales de reducción progresiva que inician cerca de los $75 000 anuales para individuos y $150 000 para parejas.

¿Cómo reclamar la deducción?

Para garantizar el acceso a este beneficio fiscal, los contribuyentes deben utilizar el formulario 1040 o su versión especializada para adultos mayores, el 1040-SR, asegurándose de registrar con precisión su fecha de nacimiento y número de Seguro Social.

Este paso resulta importante para que el sistema del IRS valide automáticamente el cumplimiento del requisito de edad y aplique la reducción correspondiente según el nivel de ingresos reportado.

En el caso de los matrimonios, la presentación de una declaración conjunta permite duplicar el monto de la deducción, optimizando así el ahorro final mediante un proceso de cálculo que los preparadores fiscales o el software tributario ejecutan de manera inmediata tras ingresar los datos de identidad.

Recordatorio

Esta herramienta no sustituye a la deducción estándar actual, sino que se suma a los alivios existentes, potenciando el alivio financiero en una etapa donde la gestión del presupuesto familiar resulta prioritaria.

Este ajuste legal representa una de las reformas más significativas de los últimos años para el sector de la tercera edad, facilitando que el dinero permanezca en los bolsillos de quienes más lo necesitan.

Así puede aprovechar la deducción

Para maximizar el impacto de este beneficio, los contribuyentes pueden reinvertir el capital ahorrado en instrumentos de bajo riesgo, como los bonos del Tesoro o cuentas de ahorro de alto rendimiento, que generan intereses constantes sin comprometer la seguridad financiera.

También resulta importante considerar el pago preventivo de gastos médicos, una estrategia que no solo evita el endeudamiento en el retiro, sino que potencialmente habilita nuevas deducciones para los próximos ejercicios fiscales.

Al ajustar de forma inteligente los retiros de las cuentas de jubilación y programar los desembolsos mayores, el jubilado logra optimizar su carga tributaria a largo plazo y consolida una estructura de ingresos mucho más sólida.

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