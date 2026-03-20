¿Buscas un gato o perro para adoptar o cuidar? Mañana hay jornada especial en Florida

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El refugio de animales del condado de Hillsborough, en Tampa, ha lanzado un llamado urgente a la comunidad. Debido a que las instalaciones están totalmente llenas, están buscando personas que quieran llevarse un perro o gato a casa, ya sea para adoptarlo para siempre o para cuidarlo solo por una temporada mientras el refugio libera espacio.

¿Cómo puedes ayudar este sábado?

Este 21 de marzo, el centro realizará una jornada de puertas abiertas para recibir a nuevos voluntarios y familias interesadas:

Si quieres adoptar: Podrás conocer a cientos de perros y gatos que buscan un hogar definitivo.

Si quieres cuidar una temporada (Foster): Recibirás capacitación, incluyendo talleres para alimentar gatitos recién nacidos. Es una opción ideal si no puedes comprometerte a largo plazo pero tienes espacio en casa por unos días o semanas.

"El acogimiento familiar, y no solo la adopción, puede aliviar el hacinamiento. Dado que el número de ingresos sigue siendo elevado, la comunidad desempeña un papel fundamental para evitar que el sistema se vea desbordado", declaró un responsable del refugio de admisión abierta durante la convocatoria de voluntarios.

La sede ubicada en 440 North Falkenburg Road. La actividad, que se desarrollará entre las 10:00 y las 17:00 horas, contempla sesiones de orientación y talleres técnicos. Entre las capacitaciones destaca la "Introducción a la alimentación con biberón", dirigida al cuidado de neonatos que dependen de tomas frecuentes para sobrevivir, una de las áreas de mayor demanda en el centro.

¿Por qué es urgente?

La combinación del abandono de mascotas y el inicio de la temporada de cría ha saturado los caniles. El personal del refugio explica que el ambiente ruidoso enferma a los animales, por lo que sacarlos a un hogar —aunque sea por poco tiempo— les salva la vida:

"El acogimiento familiar, y no solo la adopción, puede aliviar el hacinamiento. La comunidad es fundamental para que el sistema no colapse".

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