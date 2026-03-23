Nuevas rutas para vuelos directos entre Perú y Venezuela: conozca los precios y disponibles este mes

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Cada vez son más los venezolanos en Perú que buscan opciones accesibles para regresar a su país o visitar a sus familiares.

Recientemente, se dio a conocer diversas ofertas de viajes de solo ida que prometen facilitar este traslado con precios competitivos y paquetes que incluyen servicios básicos para el viajero.

Estas alternativas no solo cubren rutas directas hacia Venezuela, sino que también ofrecen conexiones a otros destinos internacionales como Colombia y España.

Rutas hacia Venezuela y Colombia

Para quienes tienen como destino final Venezuela o ciudades fronterizas, existen tres opciones principales partiendo desde Lima:

Lima a Caracas : 390$ con equipaje completo incluido.

: 390$ con equipaje completo incluido. Lima a Cúcuta : 240$ (incluye mochila y maleta de 10kg cada una).

: 240$ (incluye mochila y maleta de 10kg cada una). Lima a Riohacha : 299$ (incluye mochila de 10kg).

: 299$ (incluye mochila de 10kg). Lima a Bogotá: 190$ (incluye mochila de 10kg).

Conexiones internacionales a Europa

Además de las rutas regionales, se habilitaron vuelos hacia Madrid con beneficios adicionales para los pasajeros. Los precios varían según el punto de partida:

Desde Lima: 750$.

Desde Bogotá: 680$.

Ambos trayectos incluyen una mochila de 10kg y una maleta de 10kg. Lo más destacado de estas ofertas es que vienen con un "paquete migratorio" que cubre la reserva de hotel, seguro de viaje y una guía turística para el pasajero.

Información de contacto

Para los interesados en reservar o solicitar más detalles sobre estas ofertas, se habilitó una línea de atención vía WhatsApp al número 994168917.

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