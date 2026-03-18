Precio de las frutas en el Mercado de Coche: montos al 18 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Este mes de marzo, se reportan que hortalizas y frutas bajaron sus precios.

De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este miércoles 18 de marzo:

Precios de frutas por cestas y al detal

Plátanos: Entre $25 y $30 / Bs 120 c/u

Cambur: $10

Guayaba: $18

Parchita: $50

Limón: $65

Durazno: $70

Tomate de árbol: $70

Saco de naranja: $44

Piña: Bs 400 c/u

Melón: Bs 300 c/u

Lechosa: Bs 450 kg

Patilla: Bs 250 kg

Saco de coco: $25

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube