Precio de las frutas en el Mercado de Coche: montos al 18 de marzo

El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Este mes de marzo, se reportan que hortalizas y frutas bajaron sus precios.
De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este miércoles 18 de marzo:
Precios de frutas por cestas y al detal
- Plátanos: Entre $25 y $30 / Bs 120 c/u
- Cambur: $10
- Guayaba: $18
- Parchita: $50
- Limón: $65
- Durazno: $70
- Tomate de árbol: $70
- Saco de naranja: $44
- Piña: Bs 400 c/u
- Melón: Bs 300 c/u
- Lechosa: Bs 450 kg
- Patilla: Bs 250 kg
- Saco de coco: $25
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