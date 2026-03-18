Economía

Precio de las frutas en el Mercado de Coche: montos al 18 de marzo

Por Robert Lobo
Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 03:16 pm
Precio de las frutas en el Mercado de Coche: montos al 18 de marzo

El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Este mes de marzo, se reportan que hortalizas y frutas bajaron sus precios.

De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este miércoles 18 de marzo:

Precios de frutas por cestas y al detal

  • Plátanos: Entre $25 y $30 / Bs 120 c/u
  • Cambur: $10
  • Guayaba: $18
  • Parchita: $50
  • Limón: $65
  • Durazno: $70
  • Tomate de árbol: $70
  • Saco de naranja: $44
  • Piña: Bs 400 c/u
  • Melón: Bs 300 c/u
  • Lechosa: Bs 450 kg
  • Patilla: Bs 250 kg
  • Saco de coco: $25

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