Alimentación

Combo por Bs 3.700: mercado a cielo abierto este 21 de marzo en Caracas

Esta actividad forma parte del cronograma de distribución de alimentos que busca combatir la especulación.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 03:10 pm
Combo por Bs 3.700: mercado a cielo abierto este 21 de marzo en Caracas
Referencial Diario El Avance

Los vecinos de la parroquia Caricuao en Caracas, municipio Libertador, tendrán este sábado 21 de marzo un mercado a cielo abierto.

En el marco de las políticas alimentarias impulsadas por el Ejecutivo Nacional, la actividad se llevará a cabo en la Avenida Principal de Ruiz Pineda.

Combo por Bs. 3.700: Mercado a cielo abierto este 21 de marzo

La jornada destaca por la oferta de un combo alimenticio integral por un precio de 3.700 bolívares, que incluye proteínas y productos de la cesta básica, además de servicios de salud y recreación para toda la familia.

Combo alimenticio: ¿Qué incluye por 3.700 bolívares?

 Por un pago único de 3.700 bolívares, los asistentes podrán adquirir:

  • Proteína: 2.3 kg de pollo y 2 latas de sardinas (170 g c/u).

  • Carbohidratos: 3 kg de harina de maíz, 1 kg de arroz y 1 kg de arvejas.

  • Básicos: 1 litro de aceite, 1 kg de azúcar, 1/2 kg de sal y salsa de tomate (390 g).

 Ubicación y horario

El despliegue se realizará en un punto estratégico de la parroquia para facilitar el acceso a los vecinos: la Av. Principal de Ruiz Pineda, específicamente diagonal a la estación del Metro y detrás del Liceo Francisco Fajardo.

El operativo iniciará a las 9:00 a.m y se extenderá hasta las 3:00 p.m., o hasta agotar la existencia de los rubros.

Esta actividad forma parte del cronograma de distribución de alimentos que busca combatir la especulación y asegurar el acceso a productos de calidad en las zonas populares de la capital.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América