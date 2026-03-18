Combo por Bs 3.700: mercado a cielo abierto este 21 de marzo en Caracas

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Los vecinos de la parroquia Caricuao en Caracas, municipio Libertador, tendrán este sábado 21 de marzo un mercado a cielo abierto.

En el marco de las políticas alimentarias impulsadas por el Ejecutivo Nacional, la actividad se llevará a cabo en la Avenida Principal de Ruiz Pineda.

Combo por Bs. 3.700: Mercado a cielo abierto este 21 de marzo

La jornada destaca por la oferta de un combo alimenticio integral por un precio de 3.700 bolívares, que incluye proteínas y productos de la cesta básica, además de servicios de salud y recreación para toda la familia.

Combo alimenticio: ¿Qué incluye por 3.700 bolívares?

Por un pago único de 3.700 bolívares, los asistentes podrán adquirir:

Proteína: 2.3 kg de pollo y 2 latas de sardinas (170 g c/u).

Carbohidratos: 3 kg de harina de maíz, 1 kg de arroz y 1 kg de arvejas.

Básicos: 1 litro de aceite, 1 kg de azúcar, 1/2 kg de sal y salsa de tomate (390 g).

Ubicación y horario

El despliegue se realizará en un punto estratégico de la parroquia para facilitar el acceso a los vecinos: la Av. Principal de Ruiz Pineda, específicamente diagonal a la estación del Metro y detrás del Liceo Francisco Fajardo.

El operativo iniciará a las 9:00 a.m y se extenderá hasta las 3:00 p.m., o hasta agotar la existencia de los rubros.

Esta actividad forma parte del cronograma de distribución de alimentos que busca combatir la especulación y asegurar el acceso a productos de calidad en las zonas populares de la capital.

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