Cashea anuncia este 18 de marzo que extiende sus promociones de La Cosecha: detalles

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La App de compras por cuotas Cashea anunció este miércoles, que extiende su semana de ofertas de La Cosecha, promoción que estaba prevista hasta el próximo viernes 20 de marzo.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló que, estas ofertas estarán vigentes hasta el domingo 22 de marzo.

"¡¡VENEZUELA RECOGIÓ SU PREMIO!! La Cosecha se extendió HASTA EL DOMINGO para que puedas ir por el tuyo", expresaron en sus redes.

Para esta edición de 2026, existe una lista de 250 establecimientos comerciales que formalizaron su participación. Algunas de las tiendas que formarán parte de esta segunda edición son:

Damasco, Ivoo, SoyTechno, Venelectronics, Epa, Credimport, Online Manía y Casio.

Jump, Shoe Box, Brandhop, Tijerazo, El Palacio del Blumer y Boxisleep.

Opticolor, Óptica Caroní, Suplementos, Fitness VIP y Al Giorno.

Arturo's, Cubitt, TuGruero, WorldShop y Canguro.

Condiciones de financiamiento y beneficios

El evento digital introduce modificaciones temporales en las políticas de compra habituales de la aplicación. Durante los siete días de duración, los usuarios podrán optar por los siguientes beneficios de "La Cosecha":

Rebajas directas en el catálogo seleccionado de las tiendas aliadas.

Reducción del pago correspondiente al momento de la adquisición del producto.

Financiamiento desde montos más bajos con plazos de pago extendidos.

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