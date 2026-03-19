¡Feria de empleo en Caracas! Nueva megatienda busca talento para su apertura en el centro: detalles

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Caracas se prepara para una jornada de reclutamiento en el sector comercial del reconocido "Team Verde", que anunció su llegada al centro histórico de la ciudad.

Al respecto, llevará a cabo una feria de empleo masiva desde el próximo lunes 23 hasta el miércoles 25 de marzo.

La convocatoria busca captar perfiles proactivos para cubrir vacantes en todas las áreas operativas, administrativas y de seguridad de su nueva gran sede.

Nueva megatienda busca talento para su apertura en el centro de Caracas

El proceso de selección se concentrará en el Edificio N.º 8, Piso P1, ubicado entre las esquinas de Madrices a Ibarras, en pleno corazón de la Urb. Catedral.

Los interesados podrán asistir durante los tres días programados en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Cargos disponibles: Una oferta diversa

La feria de empleo no se limita a perfiles de atención al público, sino que abarca toda la estructura organizacional de la nueva apertura. Los cargos a postular incluyen:

Liderazgo: Gerentes y jefes de pasillo.

Atención y Operaciones: Asesores de ventas y cajeros.

Corporativo: Personal para las áreas de Administración y Recursos Humanos (RRHH).

Protección: Equipo de Seguridad y Prevención de Pérdidas.

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