Transnacionales energéticas prevén ola de empleos en Venezuela: ¿Cuántas vacantes se estiman?

El sector de servicios de hidrocarburos en Venezuela proyecta una fase de expansión laboral tras la apertura impulsada por la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

Representantes de compañías transnacionales y nacionales confirmaron este jueves que la industria se prepara para una demanda de personal calificado tras años de contracción operativa, informó EFE.

Cientos de empleos podrían producirse próximamente

La empresa SLB, antigua Schlumberger, con casi un siglo de trayectoria en el país, estima un incremento significativo en sus operaciones. Elizabeth Rodríguez, representante de la compañía, señaló que la meta principal es elevar la producción nacional, lo cual requerirá la incorporación de nuevos profesionales.

Rodríguez afirmó que la organización prevé un "crecimiento exponencial" y subrayó que se requerirá "mucho talento humano en diferentes áreas para cubrir las operaciones y todo lo que se viene".

Según los datos suministrados, SLB cuenta actualmente con 80 trabajadores, una cifra drásticamente menor a la de 2015, pero la empresa estima la creación de entre 300 y 400 nuevos empleos, dependiendo del ritmo de crecimiento y los requerimientos técnicos de la industria.

Expectativas en el sector de ingeniería y servicios

Por su parte, la empresa Vepica también reportó una reducción histórica en su nómina, pasando de 1.500 empleados directos en 2015 a 200 en la actualidad. Juan Nutt, director ejecutivo de la firma, expresó su optimismo ante el nuevo escenario legal y diplomático, destacando la llegada de proyectos de corporaciones internacionales.

"Empresas internacionales de petróleo ya tienen sus planes para empezar a trabajar agresivamente y eso en los próximos meses lo vamos a ver", aseguró Nutt, quien prevé que el número de empleados de su organización podría multiplicarse por dos o tres en el corto plazo.

Esta proyección laboral surge tras la reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada en enero por la Asamblea Nacional, diseñada para incentivar el capital extranjero.

La agenda energética se consolidó con las visitas oficiales del secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, en febrero, y del secretario de Interior, Doug Burgum, en marzo, este último presente en la firma de convenios con la británica Shell.

