Nueva York moderniza las tarjetas EBT en 2026: Lo que debes saber para proteger tus beneficios SNAP

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El estado de Nueva York inicia una transformación histórica en su sistema de entrega de beneficios alimentarios. A partir de este 2026, la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTDA) y el gobierno estatal avanzan en la transición hacia tarjetas EBT con tecnología de chip, buscando frenar la ola de robos de beneficios que ha afectado a miles de familias neoyorquinas.

Este cambio no es solo estético; representa la respuesta oficial a una crisis de seguridad que, según datos del Senado del Estado de Nueva York, resultó en más de 142.000 reclamos por robo de beneficios (skimming) entre 2023 y 2025, sumando pérdidas de más de 43 millones de dólares.

¿Por qué cambian las tarjetas este año?

Las tarjetas EBT actuales utilizan una banda magnética, una tecnología obsoleta que los delincuentes clonan fácilmente mediante dispositivos ocultos en terminales de pago.

Con la implementación del Proyecto de Ley S1779, Nueva York se alinea con los estándares de la banca comercial.

Las nuevas tarjetas incluirán un chip EMV que genera un código único para cada transacción, haciendo prácticamente imposible que la información sea duplicada en un punto de venta.

Fuentes del USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.) confirman que esta modernización es una prioridad federal para 2026, acelerando el despliegue en estados con alta incidencia de fraude como Nueva York.

Nuevos requisitos laborales para no perder la ayuda SNAP

Además del cambio físico de la tarjeta, los beneficiarios deben estar alerta a los cambios en las reglas de elegibilidad que entran en vigor este 1 de marzo de 2026.

Bajo las nuevas normativas para Adultos Capaces Sin Dependientes (ABAWD), las personas entre 18 y 64 años deben cumplir con requisitos de trabajo para mantener sus cupones de alimentos por más de tres meses. Según la Legal Aid Society y la OTDA, para no perder la ayuda debes:

Trabajar al menos 80 horas al mes (pagadas o no pagadas).

Participar en programas de capacitación laboral aprobados.

Cumplir con actividades de servicio comunitario.

Es importante mencionar que, si no cumples con estas horas y no tienes una exención médica o por cuidado de familiares, podrías perder tus beneficios SNAP tras un periodo de gracia de 90 días.

Cómo prepararte para la nueva tarjeta y proteger tu saldo

Para asegurar que recibas la nueva tarjeta y no sufras interrupciones en el servicio, sigue estas recomendaciones basadas en guías oficiales de myBenefits.ny.gov:

Actualiza tu dirección: La OTDA enviará las nuevas tarjetas y los paquetes de recertificación por correo postal. Si te has mudado, actualiza tus datos de inmediato a través de la aplicación ConnectEBT o el portal oficial.

Usa la función de "Congelar": Mientras llega tu tarjeta con chip, la OTDA recomienda usar la opción de "congelar tarjeta" en la app móvil después de cada compra para evitar cargos no autorizados.

Revisa tu paquete de recertificación: Las autoridades enviarán estos documentos dos meses antes de que venza tu periodo actual. Ignorarlos es la causa número uno de suspensión de beneficios en 2026.