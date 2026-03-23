Reembolsos IRS: así puedes reclamar más de $600 de pagos pendientes del 2022

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene bajo su custodia un fondo de 1 200 millones de dólares que pertenecen a más de 1,3 millones de contribuyentes en Estados Unidos.

Estos fondos corresponden a reembolsos no reclamados del año fiscal 2022, los cuales podrían expirar de forma definitiva si los beneficiarios no actúan de inmediato.

La normativa federal establece un periodo de tres años para solicitar estas devoluciones según detalla el portal Mundo Now.

Cumplido este plazo, cualquier monto pendiente de cobro se transfiere legalmente a las arcas del Tesoro estadounidense, eliminando toda posibilidad de recuperación para el ciudadano.

Vencimiento

La urgencia de este trámite radica en la fecha de vencimiento: el próximo 15 de abril es el día final para consignar la documentación necesaria.

Resulta importante destacar que el monto promedio por persona se sitúa en los $686, aunque la cifra puede escalar drásticamente gracias al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

Aquellas familias con tres o más hijos que cumplan los requisitos de ingresos podrían recibir hasta $6.935 adicionales, un alivio financiero sustancial destinado a hogares con ingresos bajos o moderados que aún no presentan su Formulario 1040.

¿Cómo reclamar el reembolso?

Para asegurar el pago, los interesados deben presentar su declaración de 2022 recolectando sus comprobantes de ingresos, como los formularios W-2 o 1099. En caso de haber extraviado estos documentos, el IRS facilita herramientas digitales para obtener transcripciones de salarios de forma gratuita.

No obstante, los contribuyentes deben considerar que el organismo retendrá los fondos si existen deudas pendientes por manutención infantil, préstamos estudiantiles vencidos o declaraciones de impuestos incompletas de los periodos 2023 y 2024.

Regularizar la situación fiscal antes de la fecha límite es el único camino para evitar que el gobierno se quede con su dinero.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube