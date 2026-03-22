¿Es rentable comprar vivienda en EEUU este 2026? Lo que debes saber de las tasas hipotecarias

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario de Estados Unidos enfrenta un nuevo repunte en los costos de financiamiento, con las tasas hipotecarias a 30 años elevándose al 6,22% esta semana.

Este incremento, impulsado por la inestabilidad geopolítica y el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ha disparado los rendimientos de los bonos del Tesoro y generado temores inflacionarios vinculados al precio del petróleo.

Aunque las cifras actuales se mantienen por debajo del 6,67% registrado el año pasado, la volatilidad reciente ha provocado una caída del 10,9% en las solicitudes de hipotecas, lo que refleja una reacción inmediata de los consumidores ante el encarecimiento del crédito.

Impacto

Para las familias estadounidenses, este ajuste al alza representa un desafío importante que reduce directamente su capacidad de compra y las obliga a modificar sus expectativas de ubicación o tamaño de vivienda según detalla Mundo Now.

En respuesta a esta presión, muchos potenciales compradores han optado por el mercado de alquiler, donde los precios muestran una leve moderación con promedios nacionales cercanos a los $2.000 mensuales.

No obstante, el sector inmobiliario mantiene señales de resiliencia al inicio de la temporada de primavera, reportando un aumento del 1,7% en las ventas de viviendas existentes durante el último mes, lo que sugiere que la demanda persiste a pesar de la incertidumbre económica.

Futuro

Ante este panorama, la administración del presidente Trump ha puesto en marcha órdenes ejecutivas diseñadas para facilitar el acceso al crédito y eliminar trabas regulatorias en la construcción de nuevas propiedades.

Estas medidas buscan estimular la oferta de vivienda y simplificar los trámites de financiamiento en un momento donde el costo del dinero define el futuro del patrimonio familiar.

La evolución de los conflictos internacionales será el factor determinante que defina si las tasas hipotecarias continuarán su ascenso o si permitirán una ventana de estabilidad para los compradores en lo que resta de 2026.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube