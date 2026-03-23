¿Fin de las colas en Miami? El plan para sincronizar semáforos en tiempo real que promete aliviar el tráfico

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Atravesar zonas como Brickell, Downtown o Edgewater es una prueba de paciencia donde los minutos se pierden en semáforos desincronizados.

Sin embargo, un nuevo impulso político y tecnológico busca cambiar esta realidad.

Tras la aprobación de la Comisión de Miami el pasado 12 de marzo, la ciudad y el condado de Miami-Dade han decidido alinear fuerzas para implementar un sistema de gestión de tráfico avanzado.

El objetivo es ambicioso: transformar los semáforos de ciclos fijos en nodos inteligentes capaces de adaptarse al flujo vehicular en tiempo real, prometiendo reducir la congestión general en un 16%.

Tecnología contra el caos vehicular

A diferencia de los ajustes manuales del pasado, la nueva propuesta apuesta por la inteligencia aplicada, reportó en su sitio web 305inside.

El plan contempla la instalación de sensores avanzados y cámaras que permitirán a las intersecciones "hablar entre sí".

Los semáforos ya no cambiarán por tiempo preestablecido, sino según la cantidad de autos detectados en la vía.

El sistema otorgará paso preferencial a ambulancias y patrullas, mejorando los tiempos de respuesta en situaciones críticas.

Históricamente, la ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade han operado bajo sistemas parcialmente aislados.

Este nuevo acuerdo busca cerrar esa brecha integrando el Sistema de Gestión de Tráfico Avanzado (ATMS) en cerca de 3,000 intersecciones.

Esta alianza es vista por expertos como el "eslabón perdido" que ha impedido que proyectos anteriores tengan éxito a gran escala.

Cifras que generan esperanza

Las proyecciones presentadas ante la Comisión son optimistas y ofrecen un alivio tangible para el bolsillo y el tiempo de los conductores:

Reducción del 12% en los tiempos de viaje en los corredores principales.

Disminución del 16% en la congestión general de las zonas con mayor densidad.

Mejora en la seguridad vial al optimizar los cruces peatonales y reducir la frustración de los conductores que suele derivar en maniobras arriesgadas.

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