Pagos del Sistema Patria: qué bonos se activan en las próximas horas

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En las próximas horas, la plataforma digital del Sistema Patria activará nuevos estipendios o bonos en su monedero digital.

Los pagos o estipendios forman parte de las ayudas económicas de los programas sociales y llegan con nuevos montos.

Sistema Patria: ¿Qué bonos se activan en las próximas horas?

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Entre las bonificaciones que se esperan figuran las siguientes:

Movimiento Social Somos Venezuela por monto que superará los 2.216,00 bolívares. Durante febrero, los beneficiarios cobraron 2064,40 bolívares.

Bono Único de Corresponsabilidad: El beneficio, dirigido a trabajadores del sector público: Se estima un monto superior a los 31.990 bolívares. En febrero, este pago se asignó por 29.360,00 bolívares.

De igual manera, este lunes 23 de marzo sigue la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica marzo 2026, que llegó con sus montos ajustados.

El megabono se asigna por más de 25 mil bolívares y lo reciben los adultos mayores en Venezuela.

Cómo recibir los bonos a través del Sistema Patria

Para asegurarte de recibir todas las asignaciones económicas que el Sistema Patria tiene para ti, es fundamental que sigas estas sencillas pero importantes recomendaciones:

Utiliza un número de teléfono celular exclusivo y único, asociado únicamente a tu perfil en el Sistema Patria. Esto evitará confusiones y garantizará que la información llegue directamente a ti.

Datos bancarios sin errores : Verifica cuidadosamente que el número de cuenta bancaria que tienes registrado en el Sistema Patria coincida exactamente con el número asociado a tu banco. Cualquier inconsistencia podría generar retrasos o inconvenientes.

Verifica cuidadosamente que el número de cuenta bancaria que tienes registrado en el Sistema Patria coincida exactamente con el número asociado a tu banco. Cualquier inconsistencia podría generar retrasos o inconvenientes. Evita realizar transferencias de fondos o compartir el subsidio de gasolina fuera de tu núcleo familiar directo. El sistema está diseñado para apoyar a cada hogar de manera individual.

Asegúrate de mantener tu información personal y familiar completamente actualizada en tu perfil del Sistema Patria. Esto permitirá que el sistema te identifique correctamente y te incluya en los programas de beneficio correspondientes.

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