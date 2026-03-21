Paga tu luz con el Sistema Patria: guía sencilla para saldar la factura eléctrica de Corpoelec

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El Sistema Patria habilitó a los usuarios venezolanos la posibilidad de pagar servicios públicos directamente desde su plataforma digital, incluyendo la factura de Corpoelec.

Dicha función permite usar los beneficios recibidos en el monedero virtual, como el Bono Único Familiar y los Ingresos por Guerra Económica, para mantener al día los pagos de electricidad sin necesidad de acudir a oficinas físicas ni depender de otros canales de cobro.

Cómo afiliar tu contrato de electricidadCorpoelec

Para realizar los pagos, los usuarios deben ingresar a su cuenta en el Sistema Patria y acceder a la sección “Servicios y Contratos”. Allí pueden afiliar su número de contrato de Corpoelec y verificar el saldo pendiente. El procedimiento es similar al que se utiliza con otros servicios.

Una vez registrado el contrato, el sistema permite pagar la factura utilizando los fondos disponibles, de manera rápida y segura, según informa el medio digital La Iguana TV.

Pagos y recargas adicionales

Además de la electricidad, los usuarios pueden gestionar otros pagos y recargas directamente desde Patria. Entre las opciones disponibles se incluyen:

Recargas de líneas móviles Movilnet, Digitel y Movistar

Pago de suscripciones y servicios de entretenimiento, como SimpleTV

Adquisición de gasolina subsidiada

Otros servicios básicos que se pueden cancelar usando los bonos

El Sistema Patria también está vinculado al Biopago del Banco de Venezuela (BDV), lo que permite realizar compras en comercios afiliados solo con la huella dactilar y eligiendo el método de transacción.

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