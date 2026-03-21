Paga tu luz con el Sistema Patria: guía sencilla para saldar la factura eléctrica de Corpoelec

El Sistema Patria habilitó a los usuarios venezolanos la posibilidad de pagar servicios públicos directamente desde su plataforma digital, incluyendo la factura de Corpoelec.
Dicha función permite usar los beneficios recibidos en el monedero virtual, como el Bono Único Familiar y los Ingresos por Guerra Económica, para mantener al día los pagos de electricidad sin necesidad de acudir a oficinas físicas ni depender de otros canales de cobro.
Cómo afiliar tu contrato de electricidadCorpoelec
Para realizar los pagos, los usuarios deben ingresar a su cuenta en el Sistema Patria y acceder a la sección “Servicios y Contratos”. Allí pueden afiliar su número de contrato de Corpoelec y verificar el saldo pendiente. El procedimiento es similar al que se utiliza con otros servicios.
Una vez registrado el contrato, el sistema permite pagar la factura utilizando los fondos disponibles, de manera rápida y segura, según informa el medio digital La Iguana TV.
Pagos y recargas adicionales
Además de la electricidad, los usuarios pueden gestionar otros pagos y recargas directamente desde Patria. Entre las opciones disponibles se incluyen:
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Recargas de líneas móviles Movilnet, Digitel y Movistar
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Pago de suscripciones y servicios de entretenimiento, como SimpleTV
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Adquisición de gasolina subsidiada
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Otros servicios básicos que se pueden cancelar usando los bonos
El Sistema Patria también está vinculado al Biopago del Banco de Venezuela (BDV), lo que permite realizar compras en comercios afiliados solo con la huella dactilar y eligiendo el método de transacción.
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