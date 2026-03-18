Nuevas formas de pago en SimpleTV: cambios entran en vigor este 1 de abril

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La empresa SimpleTV informó que a partir del 1 de abril de 2026 implementará un nuevo sistema de cobro basado en mes calendario, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad a sus usuarios en Venezuela.

Con esta actualización, SimpleTV incorporará modalidades de pago diario y mensual, lo que brinda opciones más adaptadas a las necesidades de cada suscriptor.

La compañía aseguró que, sin importar la forma de pago elegida, el monto total acumulado durante el mes no superará el costo base del plan contratado.

Asimismo, la empresa destacó que este ajuste no requiere ningún trámite adicional por parte de los clientes. El servicio continuará funcionando con normalidad, por lo que los usuarios no experimentarán interrupciones ni cambios en su programación habitual.

Finalmente, SimpleTV reiteró su compromiso de mejorar la experiencia del usuario mediante soluciones más flexibles y acordes con la realidad del país, garantizando estabilidad en los costos y mayor control en la facturación del servicio.

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