El bono por más de Bs 25 mil que pagará Patria: quiénes lo cobran en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas está previsto que, a través del Sistema Patria, se comience a pagar un bono especial por más de 25 mil bolívares.

Este abono que se llevará a cabo en el monedero virtual de la plataforma gubernamental es un complemento del ingreso mínimo integral.

El bono por más de Bs 25 mil que pagará Patria

Según el historial de pagos que realiza el Ejecutivo, la asignación está dirigida a los pensionados y pensionadas de Venezuela.

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 20 de marzo, cobrarán 58 dólares indexados (aproximadamente 25.708,00 bolívares a tasa BCV).

Se trata de un estimado compartido a través de las redes sociales de la cuenta en Telegram Canal IVSS Pensionados de Venezuela.

En febrero de 2026, el monto otorgado fue de 19.500 bolívares o 48,90 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

os beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué mensaje se envía al 3532 para que lleguen los bonos?

Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.

Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube