Calendario bonos del Sistema Patria: depósitos y montos entre el 23 y 28 de marzo

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El Gobierno Nacional, a través de la plataforma virtual del Sistema Patria, procesará una serie de pagos destinados a diversos sectores de la población entre el 23 y el 28 de marzo de 2026.

Los pagos o estipendios forman parte de las ayudas económicas de los programas sociales creados por el Ejecutivo Nacional y que corresponden al mes en curso.

Cronograma de depósitos y montos del 23 al 28 de marzo en el Sistema Patria

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Entre las bonificaciones que se esperan figuran las siguientes:

Movimiento Social Somos Venezuela por monto que superará los 2.216,00 bolívares. Durante febrero, los beneficiarios cobraron 2064,40 bolívares.

Bono Único de Corresponsabilidad: El beneficio, dirigido a trabajadores del sector público: Se estima un monto superior a los 31.990 bolívares. En febrero, este pago se asignó por 29.360,00 bolívares.

De igual manera, se prevé que continúe la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica marzo 2026, que llegó con sus montos ajustados.

Nota: Los montos varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Tres canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios

El Sistema Patria ha dispuesto los siguientes mecanismos de contacto:

3532: Tu línea directa de información general: ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.

¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas. 67373: Asistencia específica para tus bonos y transacciones Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte.

Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte. Notificaciones al instante con la app VeMonedero. Mantente siempre informado a través de las notificaciones que recibirás directamente en tu teléfono inteligente mediante la aplicación VeMonedero. Esta herramienta te permitirá estar al tanto de tus bonificaciones y movimientos de saldo de manera oportuna.

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