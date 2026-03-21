Cronograma Bonos de la Patria: Pagos activos este 21 de marzo

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En las últimas horas, el sistema Patria, de acuerdo con el cronograma de estipendios del Ejecutivo nacional; inició el pago de pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por medio del bono Contra la Guerra Económica el cual tiene un valor de 26.580,00 bolívares, 58 dólares tomando como base la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Si bien, la tasa del BCV cerró este viernes 20 de marzo en 455,25 Bs, por lo que el ajuste de la bonificación resultó superior al pago del mes pasado.

Los usuarios pueden seguir las siguientes recomendaciones para acceder a los pagos:

1. Ingrese a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

2. Escriba la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deje un espacio y luego coloque su número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

3. Una vez todo escrito, lo envía al número 3532.

Nuevo monto

No obstante, en esta ocasión, la bonificación llegó con el nuevo aumento aprobado por el Ejecutivo Nacional, pasando de 50 a 58 dólares anclados al monto actual de la tasa del BCV.

Bonos disponibles a partir del 17 de marzo

Otras bonificaciones que fueron efectuadas durante esta semana son:

Primer bono especial de marzo: dirigido a los usuarios del Sistema Patria, con un valor de 290 bolívares

Gran Misión Chamba Juvenil: destinado a los integrantes de este programa, con un valor de 360 bolívares

Movimiento Social Somos Venezuela: con un valor de 360 bolívares

Bono de Guerra: dirigido a jubilados de la administración pública que no reciben cestaticket, con un valor de 91 dólares al cambio

Retomando las informaciones con respecto al bono Contra la Guerra Económica, este pago se lleva a cabo a través del monedero virtual Patria, y es un complemento del ingreso mínimo integral.

En el mismo orden de ideas, el sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria y se trata de un documento de identificación creado anteriormente por el Ejecutivo nacional.

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