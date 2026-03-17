Billetera Sistema Patria: ¿Qué pagos están activos este 17 de marzo y cuáles son los nuevos montos?

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El Sistema Patria continúa este martes 17 de marzo de 2026 con la entrega de bonos en su monedero virtual a los beneficiarios del Carnet de la Patria.

Estos estipendios se asignan según la misión en la que se registra cada usuario en la plataforma digital.

Quienes reciben las ayudas sociales son notificados, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué bonos están activos este 17 de marzo en el Sistema Patria?

Actualmente, la billetera del Sistema Patria carga el Ingreso contra la Guerra Económica.

El megabono está dirigido al personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: por el monto de 58.919,00 bolívares.

Próximamente se iniciará el pago para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 20 de marzo, cobrarán 58 dólares indexados (aproximadamente 25.708,00 bolívares a tasa BCV).

Se trata de un estimado compartido a través de las redes sociales de la cuenta en Telegram Canal IVSS Pensionados de Venezuela.

En febrero de 2026, el monto otorgado fue de 19.500 bolívares o 48,90 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra dada a los pensionados tuvo un incremento del 15,04% en bolívares, en comparación con el pago realizado en enero de 2026.

Con el Monedero Patria se pueden realizar operaciones como transferencias a cuentas bancarias y entre familiares, pagos de servicios, recargas telefónicas, gasolina, entre otras operaciones.

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