DoorDash lanza el "trabajo invisible": Cómo ganar dólares desde tu celular

Suscríbete a nuestros canales

En un giro sorprendente para la economía colaborativa, DoorDash ha lanzado oficialmente "Tasks", una plataforma innovadora que permite a sus repartidores (Dashers) ganar dinero extra no solo entregando comida, sino también entrenando modelos de Inteligencia Artificial (IA) y robótica.

Esta iniciativa representa un cambio significativo, transformando a los repartidores de simples "transportistas" a "especialistas en datos de campo", aprovechando la vasta red de 2 millones de trabajadores activos que la empresa tiene en Estados Unidos.

¿En qué consiste el entrenamiento de IA para Dashers?

A diferencia de las tareas de etiquetado de datos que normalmente se hacen frente a una computadora, DoorDash está aprovechando la presencia física de sus conductores en el mundo real.

Según informes de medios como Bloomberg y eWeek, las tareas se dividen principalmente en dos categorías:

Captura de entorno comercial: Dentro de la aplicación habitual de los Dashers, los repartidores pueden aceptar misiones para fotografiar menús de restaurantes, escanear estantes de supermercados para verificar inventarios o tomar imágenes de entradas de hoteles, todo con el fin de mejorar la precisión de los puntos de entrega.

Entrenamiento de robótica doméstica: A través de una aplicación independiente también llamada "Tasks", se les pide a los trabajadores grabar videos mientras realizan tareas cotidianas.

Por ejemplo, se ha informado que algunos conductores reciben pagos por grabarse lavando platos (usando una cámara corporal) para que los sistemas de IA aprendan sobre los movimientos humanos y la manipulación de objetos físicos.

"El objetivo de Tasks es ayudar a más empresas a entender lo que sucede en el terreno y recopilar nuevos conocimientos", comentó la compañía en su comunicado oficial recogido por PYMNTS.

IA en DoorDash: un nuevo flujo de ingresos en la Gig Economy

Lo que más atrae a los conductores es la transparencia y la flexibilidad que ofrece. DoorDash señala que los pagos por estas tareas se muestran de antemano y varían según la complejidad del trabajo.

Informes de India Today y Android Headlines indican que estas actividades se pueden realizar entre pedidos de comida o como una jornada independiente, lo que permite a los Dashers maximizar sus ganancias durante las horas de menor demanda.

En ciudades como Nueva York y San Francisco, donde el programa ya está en marcha, algunos conductores han notado un aumento considerable en sus ingresos por hora al combinar ambas facetas de su trabajo.:

Optimización de datos y futuro autónomo en DoorDash

No es casualidad que esto esté sucediendo. DoorDash está buscando disminuir su dependencia de empresas externas que se encargan del etiquetado de datos, como Scale AI, y está apostando por su propio ecosistema para alimentar a "Dot", su nuevo robot de entrega.

Al recolectar datos del "mundo real" —con todos sus desafíos y matices— la inteligencia artificial de DoorDash se vuelve mucho más sólida que si solo se entrenara en simulaciones de laboratorio.

Fuentes de la industria, como The Next Web (TNW), subrayan que DoorDash se une a gigantes como Uber (con su programa "Digital Tasks") en la carrera por convertir a los trabajadores gig en la "capa sensorial humana" que la IA necesita para conquistar el mundo físico.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube