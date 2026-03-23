Zohran Mamdani lanza polémica propuesta: transporte público gratis en la ciudad de Nueva York

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El alcalde Zohran Mamdani sacude el panorama neoyorquino con una propuesta audaz que busca eliminar el cobro de pasajes en toda la red de autobuses urbanos durante el Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa plantea una ventana de cinco semanas de gratuidad, entre junio y julio, diseñada para movilizar a millones de turistas y residentes hacia eventos clave y el MetLife Stadium.

Este plan funciona como una prueba piloto masiva para reducir el colapso vial y evaluar la viabilidad de un sistema sin tarifas, emulando experimentos previos de 2023 que lograron disminuir los incidentes contra conductores y elevar el uso del transporte público en distritos seleccionados.

¿Es posible?

La viabilidad financiera de la medida genera fricciones entre los promotores del proyecto y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) según detalla El Cronista.

Mientras el entorno del asambleísta estima un costo cercano a los 700 millones de dólares, la MTA eleva la cifra hasta los 1.000 millones, advirtiendo sobre el riesgo que corre un presupuesto anual de 21.000 millones que ya sufre por la evasión tarifaria actual.

Decisión

La decisión final recae sobre la gobernadora Kathy Hochul, quien debe equilibrar la logística del evento deportivo más grande del planeta con la salud económica de un sistema que requiere inversiones constantes.

Es importante destacar que la propuesta no solo busca aliviar el tráfico, sino también capitalizar la visibilidad internacional de Nueva York como un referente de movilidad moderna y accesible ante los ojos del mundo entero.

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