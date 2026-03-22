¿Cómo obtener el último Samsung casi gratis en EEUU? Todo lo que debes saber

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T-Mobile sacude el mercado de las telecomunicaciones en este primer trimestre de 2026 con una agresiva estrategia comercial diseñada para mitigar el impacto del aumento constante en las facturas de telefonía móvil.

La operadora lanzó una oferta que permite a los usuarios adquirir los nuevos Samsung Galaxy S26 y S26+ mediante un sistema de créditos mensuales aplicados durante 24 meses, lo que reduce drásticamente el costo final del dispositivo premium.

Esta iniciativa surge en un momento importante para el sector, donde el precio promedio de los teléfonos de gama alta supera ya los $1 000 y los planes de datos han experimentado ajustes al alza, obligando a los consumidores a mantener equipos obsoletos para evitar gastos excesivos.

¿Cómo obtenerlo?

Según detalla Mundo Now, para acceder a este beneficio, los clientes deben activar una línea en planes específicos como Go5G Plus o Experience More y realizar el intercambio de un equipo elegible.

La estructura de la promoción requiere el pago inicial de los impuestos del dispositivo y un cargo de conexión de $35, tras lo cual el valor del teléfono se distribuye en cuotas compensadas por los créditos de la compañía.

Estrategia

Según reportes recientes del sector tecnológico, esta movida de T-Mobile busca fidelizar a su base de usuarios frente a la competencia de Verizon y AT&T

Con esta promoción buscan ofrecer una alternativa manejable para quienes desean tecnología de punta sin desestabilizar su presupuesto mensual en un entorno económico de alta sensibilidad al precio.

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