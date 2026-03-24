Horror en Overtown: la violación contra una niña que terminó con menores juzgados como adultos

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La justicia de Florida enfrenta un caso que ha sacudido a la opinión pública por la brutalidad de los hechos y la corta edad de los implicados.

Este martes se conocieron las medidas cautelares contra dos adolescentes de Miami, acusados de la presunta violación de una niña de 12 años en un jardín comunitario de Overtown el pasado verano.

A pesar de tener 12 y 13 años, los menores están siendo procesados con el rigor que la ley reserva para los adultos en delitos violentos.

El juez Richard Hersch fue tajante al señalar que la naturaleza "espantosa" de la agresión no se ve atenuada por la edad de los acusados, quienes podrían enfrentarse incluso a la cadena perpetua.

Detalles de una agresión premeditada

El incidente ocurrió el 18 de junio de 2025 en el Green Haven Project. Según los registros judiciales citados por Telemundo 51, el ataque destacó por un nivel de crueldad alarmante:

Inmovilización extrema: La víctima relató que, para impedir que pidiera auxilio, los agresores le introdujeron piedras en la boca mientras la sujetaban.

Roles divididos: El expediente señala a Nelson Nuñez (13) como el presunto autor de la violación, mientras que Jusiah Jones (12) y un tercer implicado, Xavier Tyson (15), habrían mantenido a la niña sujeta por la fuerza.

Cargos federales: Los menores enfrentan acusaciones graves que incluyen agresión sexual, secuestro y privación ilegal de la libertad.

El veredicto sobre las medidas cautelares

Durante la audiencia, las estrategias de la defensa intentaron apelar a la reinserción familiar, pero el tribunal priorizó la seguridad de la comunidad y la gravedad del daño causado.

Nelson Nuñez (13 años): Permanecerá en detención preventiva sin fianza. Aunque su abogado argumentó arrepentimiento y apoyo familiar, el juez consideró que las pruebas justifican su permanencia en custodia. Jusiah Jones (12 años): Fue puesto bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Su defensa alegó que el menor fue presionado bajo amenaza de fuerza para participar en el acto. Xavier Tyson (15 años): Su situación sigue bajo análisis de la Fiscalía de Miami-Dade para definir si será juzgado definitivamente como adulto dado su historial y nivel de participación.

Florida: líder en juzgar a menores como adultos

Este caso reaviva el debate sobre la "transferencia judicial" en el estado. Florida es una de las jurisdicciones que con mayor frecuencia procesa a adolescentes en el sistema penal adulto cuando hay delitos de sangre o agresiones sexuales de por medio.

Estadísticas: En 2024, más de 1,700 menores fueron procesados como adultos en el estado.

Debate social: Mientras organizaciones de derechos humanos advierten que el sistema adulto anula las posibilidades de rehabilitación, las autoridades recalcan que la prioridad absoluta es la protección de las víctimas y la proporcionalidad de la pena.

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