El fenómeno del "polvo de roble": ¿Por qué todo se tiñe de amarillo en Florida y las Carolinas?

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Residentes del sur de Estados Unidos (EEUU) despiertan bajo una densa capa de polvo dorado que no es otra cosa que una de las temporadas de alergias más agresivas de la última década.

Este 2026, las condiciones climáticas han acelerado la polinización, creando una "nube amarilla" que ya cubre gran parte de Georgia y Alabama, mientras que expertos advierten que el pico más crítico llegará esta semana a las Carolinas y Tennessee, reportó SOS News.

Los estados en "zona roja"

El monitoreo ambiental indica que la intensidad del polen ha alcanzado niveles récord, afectando la calidad del aire y la salud respiratoria de millones de personas.

Georgia y Alabama: Niveles históricos que han teñido de amarillo calles y vehículos.

Florida (norte y centro El polen de roble ha disparado las alarmas, siendo uno de los alérgenos más potentes de la región.

Tennessee y las Carolinas: Entran en su ventana más crítica este miércoles 25 de marzo, con proyecciones de conteos de polen "extremadamente altos".

¿Qué hay en el aire? Los tipos de polen y sus efectos

No todo el polen afecta de la misma manera. Entender que estás respirando es clave para tratar los síntomas:

Polen de roble (oak): Es el principal responsable de la "pintura amarilla" en el sur. Sus partículas son livianas y viajan kilómetros, causando picazón severa en ojos y garganta. Pino (Pine): Aunque es el más visible por su tamaño, suele ser menos alergénico que otros, pero su gran volumen irrita las vías respiratorias por acumulación. Abedul y Arce (Birch/Maple): Comunes en el inicio de la primavera, provocan estornudos constantes y rinitis alérgica persistente.

Ante este escenario, los especialistas en alergología recomiendan:

Monitoreo de horarios: Los niveles de polen suelen ser más altos entre las 5:00 a. m. y las 10:00 a. m. Evite actividades al aire libre en este rango.

Higiene del hogar: Mantenga las ventanas cerradas y use purificadores de aire con filtro HEPA. Al llegar a casa, cámbiese de ropa y dúchese para eliminar el polen adherido al cabello y la piel.

Protección visual: El uso de lentes de sol envolventes puede reducir significativamente el contacto del polen con los globos oculares.

La "nube amarilla" no es solo un fenómeno visual, sino un desafío de salud pública que podría extenderse hasta mediados de abril.

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