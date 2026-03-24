Alza de gasolina en EEUU: ¿Conducir más lento hace que ahorre combustible?

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Con el precio de la gasolina en aumento, pisar el acelerador a fondo podría ser el error más costoso de tu viaje en Estados Unidos.

Aunque circular a 130 km/h en la autopista promete ahorrarte un par de minutos, la realidad física dicta lo contrario: terminarás perdiendo ese tiempo (y mucho más dinero) deteniéndote antes en la gasolinera.

La ciencia detrás del consumo es implacable. Según expertos de la American Automobile Association (AAA), respetar los límites de velocidad, o incluso mantenerse ligeramente por debajo, es la estrategia definitiva para proteger tu bolsillo en la economía actual.

La física del ahorro: ¿Por qué correr sale tan caro?

El principal enemigo de tu tanque de combustible no es solo el motor, sino el aire. Skyler McKinley, de la AAA, explica que el auto debe realizar un esfuerzo titánico para "cortar" el viento a altas velocidades.

Resistencia exponencial: La resistencia del aire no aumenta de forma lineal, sino exponencial. Esto significa que el esfuerzo que hace tu motor para pasar de 88 km/h a 120 km/h prácticamente duplica la resistencia del viento.

El efecto "mano fuera": McKinley utiliza una analogía simple: sacar la mano por la ventanilla a 40 km/h es fácil, pero a 110 km/h sientes una lucha física contra el viento. Tu coche siente exactamente lo mismo.

El "punto dulce" de tu motor

Aunque cada vehículo es un mundo, la mayoría de los coches de pasajeros alcanzan su máxima eficiencia de combustible en un rango específico.

Velocidad ideal: El mejor rendimiento se obtiene generalmente entre los 72 y 90 km/h .

El dilema de la autopista: Si reduces de 120 km/h a 88 km/h en una vía rápida, ahorrarás una cantidad significativa de gasolina, aunque llegarás ligeramente más tarde. La pregunta para el conductor de 2026 es: ¿cuánto vale tu tiempo comparado con el costo del litro de combustible?

4 claves para maximizar cada gota

Si tu objetivo es estirar el presupuesto este mes, la velocidad no es el único factor. McKinley recomienda adoptar estos hábitos de conducción eficiente:

Aceleración gradual: Evita los "arranques de semáforo"; una aceleración suave consume mucho menos. Frenado anticipado: Dejar que el coche ruede antes de llegar a un alto evita desperdiciar la energía cinética que ya pagaste con gasolina. Velocidad constante: El uso del control de crucero en terrenos planos es tu mejor aliado. Cero ralentí: Evita dejar el motor encendido si vas a estar detenido por más de un minuto; el ralentí innecesario es, literalmente, quemar dinero.

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