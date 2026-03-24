El dilema del viajero: ¿Vale la pena pagar CLEAR en medio del apagón de la TSA?

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El caos se ha apoderado de las terminales aéreas de Estados Unidos. Un conflicto de financiación gubernamental ha dejado a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) bajo mínimos, provocando colas kilométricas que superan las cuatro horas en los aeropuertos más transitados del país.

La situación es crítica: aproximadamente 50,000 agentes de la TSA trabajan sin cobrar desde el pasado 14 de febrero. La falta de ingresos ha forzado a más de 400 oficiales a renunciar y a miles más a ausentarse por no poder costear necesidades básicas como gasolina o cuidado infantil.

Los aeropuertos más afectados por el "apagón" de personal

El ausentismo alcanzó niveles alarmantes el pasado domingo, cuando el 11.76% de la plantilla nacional no se presentó a trabajar. En puntos neurálgicos, la tasa de llamadas de emergencia por enfermedad rozó el 40%.

Houston (IAH): Los tiempos de espera superaron las cuatro horas el lunes.

Atlanta (ATL): Las autoridades instan a los pasajeros a llegar con antelación extrema ante esperas de entre cuatro y cinco horas.

Nueva York (JFK) y Baltimore/Washington (BWI): Han suspendido la publicación de datos de espera en tiempo real debido a la volatilidad operativa.

Nueva Orleans (MSY): Reportó una de las tasas de ausencia más altas de la jornada.

TSA PreCheck y CLEAR: ¿Siguen siendo una vía rápida?

Para los viajeros que buscan evitar el colapso, los programas de control acelerado siguen siendo la mejor opción, aunque no garantizan el éxito. La falta de personal ha obligado a cerrar carriles preferenciales en momentos críticos.

Interrupciones: En Houston, los carriles de TSA PreCheck cerraron a media mañana del lunes; en Atlanta, el servicio CLEAR fue suspendido temporalmente en la terminal nacional. Eficacia relativa: A pesar del caos, los datos muestran que en ciudades como Orlando (MCO) y Filadelfia (PHL), el PreCheck redujo esperas de 45 minutos a solo 10. En Miami, el sistema se mantuvo estable durante todo el día. Zonas de calma: Aeropuertos como Denver (DEN), Minneapolis (MSP) y Charlotte (CLT) registraron, sorprendentemente, retrasos mínimos de menos de 10 minutos.

Guía de consulta: tiempos de espera en tiempo real

Antes de salir hacia el aeropuerto, es vital consultar las aplicaciones oficiales o sitios web, ya que las condiciones cambian minuto a minuto.

Aeropuerto (Código) Ubicación Estado del Tiempo de Espera Hartsfield-Jackson (ATL) Atlanta, GA Crítico (4-5 horas) George Bush (IAH) Houston, TX Crítico (4 horas) Orlando (MCO) Orlando, FL Moderado (45 min estándar / 10 min PreCheck) Filadelfia (PHL) Filadelfia, PA Estable (Menos de 30 min) Miami (MIA) Miami, FL Estable (Bajo impacto reportado)

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