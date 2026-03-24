Venezolano acusado de asesinar a joven en Chicago no se presentó en tribunales: ¿Qué pasó?

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José Medina, venezolano acusado por la muerte de la estudiante Sheridan Gorman el pasado 19 de marzo, no se presentó a tribunales. Ante esto el ICE solicita que no sea liberado.

Medina no llegó al tribunal de Chicago donde debía presentarse por estar hospitalizado según reseña EVTV en su cuenta de Instagram.

El proceso judicial de Medina, de 25 años, comenzaba este lunes donde enfrentaría cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y tres cargos de asalto agravado y posesipon ilegal de arma de fuego.

Según las autoridades, la presentación de Medina se realizará cuando se recupere mientras que la familia de la joven exige justicia.

Crimen

La joven Sheridan Goorman, de 18 años, murió el pasado 19 de marzo tras recibir un disparo mientras daba un paseo por Rogers Park, en la ciudad de Chicago. Gorman era estudiante de la Universidad de Loyola y recibió un disparo en la cabeza tras registrarse una balacera cerca del campus universitario.

La noticia fue difundida por Fox News, quien detalló que la joven recibió una bala perdida en horas de la madrugada mientras paseaba por el campus, a las orillas del lago Michigan en compañía de algunos amigos.

Antecedentes

Medina es un joven venezolano que, según detallan las autoridades, entró ilegalmente a Estados Unidos en 2023 y desde su llegada fue arrestado dos veces por robo en tiendas, liberado en mayo y junio de ese mismo año.

También tiene una orden de arresto activa por no haberse presentado en la corte. El ICE solicitó activamente al gobernador de Illinois y autoridades de Chicago que no liberen a Medina.

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