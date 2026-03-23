Venezolano detenido por muerte de una estudiante en Chicago: identifican al homicida de Sheridan Gorman

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Un hombre venezolano resultó detenido como principal sospechoso por la muerte de una estudiante de la Universidad Loyola de Chicago, en Estados Unidos.

La víctima, una joven identificada como Sheridan Gorman, de 18 años de edad, recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba cerca del campus universitario.

El incidente se registró el pasado jueves, cuando se desató un tiroteo en el área de la casa de estudios. De acuerdo con el informe de Fox News, el informe de detención detalló que el homicida sería un hombre venezolano de 25 años de edad.

Una bala perdida alcanzó a la joven

El tiroteo se produjo en horas de la madrugada. En ese momento, Sheridan Gorman, quien residía en el condado de Westchester, Nueva York, daba un paseo con amigos cerca de la orilla del lago Michigan en Chicago. Una bala perdida alcanzó a la joven.

La familia de Gorman expresó su indignación por lo ocurrido y exigió justicia para la joven.

A pesar de que las autoridades no revelaron la identidad del sospechoso inicialmente, según el reporte de Telemundo, el detenido responde al nombre de José Medina.

El Departamento de Policía de Chicago, detalló que el presunto homicida se acercó al grupo, sacó una pistola y abrió fuego.

Identificaron al venezolano por su "cojera característica"

Tras el hecho, declararon a Gorman muerta en el lugar del suceso.

Según los documentos citados por el Tribune, el sospechoso fue identificado pocos minutos después del tiroteo gracias a su "cojera característica".

La policía aún no ha confirmado si se han presentado cargos contra el hombre en relación con la investigación sobre Gorman.

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