Chofer arrolla a varias personas tras consumir distintos tipos de drogas: detalles sobre el fatal incidente

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Un hombre causó un fatal accidente que dejó a una persona muerta y varias heridas, cuando manejaba su vehículo bajo los efectos de distintas drogas.

El lamentable incidente se registró en el barrio de Harlem (Nueva York, EEUU). Tras el brutal arrollamiento, autoridades revelaron que el chofer había consumido marihuana y fenciclidina (PCP) antes subirse a su automóvil.

El acusado, Kevin Crosby, de 49 años de edad, conducía a alta velocidad por un carril exclusivo para autobuses, cerca de las 8:00 de la noche del pasado jueves, cuando arrolló a dos repartidores, quienes se movilizaban en sus bicicletas eléctricas.

Conducía a alta velocidad bajo los efectos de las drogas

En un video de seguridad “se le vio cuando conducía a una velocidad extremadamente alta, en comparación con otros vehículos, directamente contra una persona en bicicleta”, declaró la fiscal adjunta de Manhattan, Emily Hong.

Durante la comparecencia de Crosby, la funcionaria detalló que “también atropelló claramente a otro ciclista con su vehículo”.

“Ambos ciclistas salieron disparados por los aires y cayeron a una distancia considerable”, agregó Hong.

Crosby conducía una Hyundai Tucson roja, la cual se estrelló finalmente contra otros dos autos y una patrulla policial. La camioneta quedó atascada bajo un camión de 18 ruedas.

Crosby “condujo a gran velocidad, ahora en el carril exclusivo para autobuses, y con lo que parecía ser una persona sobre el capó de la camioneta roja”, señaló un oficial presente en el lugar.

“Observé cómo la camioneta roja atropellaba a un ciclista. Luego vi a la persona que iba sobre el capó del vehículo y al ciclista salir disparado por los aires y caer sobre la carretera a unos dos coches de distancia”, añadió el testigo.

Repartidora murió tras ser arrollada

Uno de los ciclistas atropellados quedó identificado como Darlyn Zacarias, de 28 años de edad, quien ingresó de urgencia al Hospital Mount Sinai Morningside. La víctima murió por causa de sus heridas.

Zacarias emigró desde República Dominicana cuando tenía nueve años y en los últimos dos años trabajó como repartidora, de acuerdo con la familia de la víctima.

El segundo ciclista, de 37 años, fue trasladado al Hospital Harlem y está en estado crítico.

Crosby, quien no resultó gravemente herido en el accidente, fue acusado de homicidio vehicular agravado, homicidio involuntario y conducir bajo los efectos de las drogas.

De acuerdo con los documentos judiciales, estaba claramente intoxicado cuando la policía sacó al hombre del carro destruido, informó El Diario NY.

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