Avión de Air Canada sufre fatal colisión durante aterrizaje: revelan cifra de fallecidos

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Un trágico incidente se registró en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York (EEUU), cuando un avión de Air Canadá impactó contra un camión en el momento cuando el piloto realizaba maniobras de aterrizaje.

El hecho ocurrió durante la noche de este domingo. De acuerdo con los primeros reportes del accidente, al menos dos personas murieron tras el aparatoso choque.

Dos fallecidos tras fatal choque en el aeropuerto

Los fallecidos serían el pilo y el copiloto de la aeronave, según informes de medios como CNN y NBC los cuales citaron fuentes oficiales.

“Aproximadamente a las 11:40 de la noche (hora local) del domingo, un vuelo operado por Jazz Aviation se vio involucrado en un incidente en la pista 4 de LaGuardia en el cual golpeó un vehículo de rescate de la Autoridad Portuaria que estaba respondiendo a otro incidente”, informó la gestora del aeropuerto en un comunicado.

El choque se produjo en la pista 4 del aeródromo situado en Queens. Según los informes, se trataba del avión CRJ-900 de Air Canada, procedente de Montreal.

El accidente se produjo cuando realizaba las maniobras de aterrizaje. Según reseñó El Diario, la aeronave transportaba a 72 pasajeros y cuatro integrantes del personal de cabina.

Cancelan más de 400 vuelos tras acidente de avión de Air Canadá

El incidente obligó a las autoridades a cerrar las actividades en el aeropuerto, uno de los más importantes de la costa Este del país.

El cierre se produjo poco después de la media noche y se prevé que no se retomen las actividades antes de las 2:00 de la tarde de este lunes, hora local.

Como consecuencia del choque, se han cancelado más de 400 vuelos.

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