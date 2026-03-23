Accidente de tránsito en la autopista Regional del Centro: un motorizado falleció en el lugar

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Este domingo, lamentablemente falelció un hombre tras sufrir un accidente de tránsito cuando iba a bordo de una motocicleta en la Autopista Regional del Centro (ARC).

Medios locales difundieron que el siniestro ocurrió en horas de la noche de hoy, en el tramo Guacara - Maracay, específicamente frente al Parque Metropolitano San Agustín de Hipona.

Accidente de tránsito en la ARC

De acuerdo con la información reseñada por medios locales, el siniestro que cobró la vida de este motorizado ocurrió poco después de las 7 de la noche.

Asimismo, resaltan que las autoridades competentes ya se encuentran en el lugar de los hechos, donde atendieron al hombre previo a su muerte y al otro involucrado, quien también iba a bordo de una motocicleta.

Bomberos de Guacara atienden accidente en la ARC

Al lugar del accidente entre las dos motocicletas, se trasladaron efectivos de los Bomberos de Guacara, Invialca, de la Guardia Nacional Bolivariana y demás cuerpos de seguridad competentes.

Entre los heridos se encuentra una mujer con diferentes lesiones tras el lamentable accidente entre las dos motos, sin embargo, aún se desconoce más detalles sobre los involucrados en el siniestro.