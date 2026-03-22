Fallece funcionario de la PNB tras fatal accidente en la autopista: hay un oficial herido

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Un accidente de tránsito ocurrido en el estado Portuguesa dejó como saldo un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fallecido y otro con heridas de gravedad.

De acuerdo con La Nación, el fallecido fue identificado como José Talavé, quien viajaba con el oficial José Leonardo Navarro.

El hecho se produjo cuando el vehículo particular en el que se trasladaban volcó aparatósamente en la autopista José Antonio Páez, específicamente en el sector Río Guanare.

¿Qué ocurrió?

Según el reporte del medio, los uniformados, adscritos a la División de Investigaciones Penales (DIP) del estado Mérida, viajaban en un automóvil marca Toyota de color gris. El grupo se desplazaba desde la entidad andina con destino a la ciudad de Caracas cuando el conductor perdió el control de la unidad.

Debido a la fuerza del impacto, Talavé, conductor del vehículo, murió de forma instantánea en el lugar del accidente, el pasado sábado 21 de marzo.

Estado de salud del sobreviviente

Tras el vuelco, el oficial jefe Navarro, recibió auxilio y fue trasladado de emergencia al hospital Dr. Miguel Oraá, ubicado en la ciudad de Guanare. Los médicos de guardia informaron que el funcionario presenta múltiples golpes en el cuerpo y una fractura en el brazo (húmero), por lo que permanece bajo estricta observación médica.

Investigaciones en curso

Comisiones de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias. Actualmente, las autoridades mantienen abiertas las averiguaciones para determinar las causas exactas que provocaron que el conductor perdiera el control del automóvil.

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