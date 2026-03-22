Se aprovechó de su cargo para abusar de un recluso: revelan las aberrantes agresiones de un guardia de prisión

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Un oficial penitenciario quedó bajo arresto tras ser acusado por un violento ataque y abuso sexual contra un recluso, dentro de las instalaciones.

El presunto agresor quedó identificado como James Johnson, oficial correccional del Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn (Nueva York).

De acuerdo con el informe de las agresiones, se conoció que, en una oportunidad, el funcionario violó al reo en la oficina del cura de esa prisión.

Hallan ADN del oficial en la ropa del recluso

Autoridades detallaron que Johnson cometía las agresiones en distintas áreas privadas de la cárcel federal. Como parte de sus abusos, lo obligó a practicarle sexo oral, reseñó Daily News.

El acusado, de 36 años de edad, “se valió de su posición como oficial correccional para aprovecharse de un hombre al que se suponía debía proteger en su calidad de guardia de prisión”, declaró el Fiscal Federal de los Estados Unidos, Joseph Nocella Jr.

Johnson “utilizó su acceso para satisfacer sus propios deseos sexuales”, añadió.

Agentes federales hallaron fluidos corporales del oficial en el uniforme de prisión de la víctima. Exámenes determinaron que el ADN coincidía con el del acusado.

Negó las acusaciones en su contra

Los abusos ocurrieron el año pasado. Johnson negó las acusaciones en su contra.

Además del abuso sexual, el funcionario enfrenta cargos por hacer declaraciones falsas ante agentes federales del orden público.

“El presunto abuso sexual de un recluso por parte de un oficial correccional federal constituye una grave traición a la confianza pública y no será tolerado”, afirmó en un comunicado James Barnacle Jr., director adjunto a cargo de la oficina del FBI.

“Los oficiales correccionales federales han prestado juramento para proteger a quienes están bajo su custodia, no para convertirlos en sus presas”, manifestó la autoridad.

La conducta delictiva de Johnson se desató dentro de una instalación que ha albergado a reclusos de la talla del prodigio de las criptomonedas Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione; así como al capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, el magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs, el cantante R. Kelly y “Pharma Bro” Martin Shkreli, detalló El Diario NY.

No quedó claro de inmediato si Johnson esperaría el juicio en la misma instalación. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

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