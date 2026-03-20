Ciberdelincuente venezolano entre los más buscados del FBI: estos son los crímenes que se le atribuyen

Suscríbete a nuestros canales

El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) anunció la incorporación, por primera vez, de un ciberdelincuente a su lista de los diez más buscados. Se trata de un hombre de origen venezolano, presuntamente vinculado con bandas criminales transnacionales.

El acusado está identificado como Aníbal Alexander Canelón Aguirre. Junto a él, la agencia incluyó en su lista a Trung Duc Lu, de origen vietnamita, y al estadounidense Samuel Ramírez, este último fue capturado tras una operación conjunta con las autoridades mexicanas, pocos días después de su aparición en el listado, detalló el subdirector adjunto de la División Criminal del FBI, Heath Janke.

Se pudo conocer que Aguirre está acusado de liderar una red internacional que harobado millones de dólares a instituciones financieras en EEUU para financiar a la banda criminal conocida como Tren de Aragua, la cual, a pesar de haber sido declarada como “extinta” por el gobierno de Venezuela, fue designada por Washington como organización terrorista extranjera.

Primer ciberdelincuente en la lista del FBI

Janke subrayó que es la primera vez que un ciberdelincuente aparece en la lista de los más buscados. “Su inclusión refleja el compromiso del FBI de perseguir el delito financiero facilitado por medios cibernéticos en los niveles más altos, y envía la señal de que, independientemente del método empleado, los delincuentes graves serán perseguidos con todo el peso de este programa”, aseveró.

Las autoridades estadounidenses también buscan a Lu, presunto miembro de la pandilla “Born to Kill”, por su implicación en el secuestro, tortura y asesinato de dos hermanos vietnamitas en Filadelfia en agosto de 2014.

El fugitivo vivió en el distrito de Queens, Nueva York, y está acusado por un tribunal federal en Pensilvania en 2019 de varios delitos, entre ellos conspiración para secuestrar, realizar un viaje interestatal con fines delictivos, extorsión y distribución de marihuana.

Recompensa por información sobre el paradero del venezolano

Por su parte, Samuel Ramírez, según Janke, se encuentra bajo custodia y a la espera de enfrentar cargos de homicidio por el asesinato de dos mujeres durante un tiroteo en un bar en el estado de Washington.

Tras hacerse pública su inclusión en la lista, los investigadores lograron localizarlo en Sinaloa, México, lo capturaron antes de ser trasladado de vuelta a Estados Unidos.

La agencia ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información sobre la captura de los delincuentes.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube