Fatal accidente cobra la vida de un funcionario de la PNB: viajaba con su familia en una camioneta

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Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) falleció tras sufrir un trágico accidente vial, cuando se dirigía con su familia hacia el litoral del estado Aragua.

El fatal incidente se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 18 de marzo. De acuerdo con el reporte de Diario El Oriental, los afectados serían integrantes de una familia, la cual disfrutaba del día no laborable decretado por el gobierno nacional, tras la victoria del equipo venezolano en el Mundial de Beisbol.

El siniestro ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada, en el kilómetro 36 de la carretera, específicamente en el sector El Periquito, frente al restaurante La Curva, cuando la camioneta, una Toyota Burbuja de color rojo, volcó de forma aparatosa.

Funcionario fallecido durante accidente

‎En el suceso falleció el ciudadano Guido Aquiles Vivas, de 32 años de edad. Según los reportes, la víctima presentó múltiples fracturas y lesiones fatales. Se pudo conocer que se desempeñaba como inspector activo de la PNB en la ciudad de Caracas.

Vivas aprovechaba el día de júbilo nacional para compartir con amigos y familiares tras la victoria de la selección de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

En la unidad viajaban cinco personas, originarias de Palo Negro, en el municipio Libertador.

Autoridades reportaron que tres de los ocupantes, entre ellos una adolescente de 17 años, resultaron ilesos, mientras que una joven presentó heridas leves.

Investigan causas del volcamiento

‎Comisiones del Cuerpo de Bomberos de Aragua, Policía Municipal de Ocumare, Guardia Nacional Bolivariana y la PNB acudieron al sitio para activar los protocolos de seguridad y brindar asistencia inmediata.

El vehículo donde viajaba la familia quedó destruido a un costado de la vía.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que originaron el vuelco. Los organismos de seguridad evalúan diversas hipótesis.

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