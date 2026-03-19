Despedida de soltero termina con dos hombres apuñalados: amigos pelearon por mujeres que conocieron en un bar

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Una fiesta de despedida de soltero terminó con dos hombres heridos, luego de que se presentara una pelea entre amigos, quienes discutieron por la atención de las mujeres que asistirían.

El incidente se registró en Miami Beach (Florida, EEUU). Las autoridades indicaron que la discusión terminó cuando uno de los involucrados apuñaló al otro, en South Beach.

Uno de los hombres, originario de Nueva Inglaterra, compareció ante el tribunal de forma remota desde la cama de un hospital de Miami.

Discutió con su amigo por la atención de mujeres que conocieron en un bar

Según el Departamento de Policía de Miami Beach, todo ocurrió poco después de las 2:30 de la madrugada del pasado domingo. El informe policial detalló que Olajuwon Dickerson, de 32 años y residente de Marstons Mills, Massachusetts, se encontraba en la ciudad con la víctima y otros dos amigos para la despedida de soltero.

Testigos dijeron que el grupo "conoció a unas chicas en los bares de Ocean Drive" y que la víctima "se puso nerviosa porque las chicas solo le prestaban atención a Dickerson".

Cuando los hombres salieron de un bar para subirse a su vehículo, la víctima comenzó a discutir sobre "que las chicas fueran con ellos en el coche". El conflicto "se intensificó" y la víctima declaró a la policía que Dickerson le dijo que "saliera del vehículo". Fue entonces cuando el agresor lo apuñaló en el abdomen.

La víctima respondió al ataque en defensa propia. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Jackson Memorial en Miami.

Según la policía, "todos los testigos" afirmaron haber visto sangre después de que Dickerson se abalanzara sobre la víctima, reseñó Local 10 News.

Pelea durante despedida de soltero en Miami

Posteriormente, la víctima contó que sabía que su compañero “llevaba un cuchillo durante toda la noche" y que en los bares, "los guardias de seguridad registraban" a Dickerson "y le quitaban el cuchillo". “Después de que abandonaban el bar, el personal de seguridad les devolvía el cuchillo”, detallaron las autoridades.

Por su parte, Dickerson les contó a los detectives que el grupo había bebido y que "no recordaba nada más" de esa noche. Afirmó que "nunca tuvo un cuchillo".

Dickerson ahora enfrenta un cargo de agresión agravada con un arma mortal.

En la comparecencia judicial virtual, un juez ordenó que Dickerson permaneciera detenido sin fianza y que se mantuviera alejado de su amigo.

El acusado permanece detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight sin derecho a fianza.

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