Muerte de una mujer en festival Ultra de Miami: cuatro detenidos por venta de la droga que le causó una sobredosis

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Cuatro personas resultaron detenidas y enfrentan cargos por la muerte de una mujer, quien viajó hasta Miami para disfrutar del festival de música electrónica Ultra.

La fiscalía estatal de Miami-Dade informó que los detenidos estarían involucrados por la venta de la droga que habría causado la muerte de Jenniha Le, de 24 años de edad. La joven y quien se trasladó desde Georgia para el evento que se realizó en 2025.

Los acusados están identificados como Charlene Forti, acusada de asesinato en primer grado; Carmen Lo, acusada por conspiración para cometer asesinato en primer grado; Hannah Le-Nguyen y An Tan Ly, acusados de posesión de sustancias controladas.

Planificaron la venta de drogas en el festival Ultra

“La advertencia a todos los que vienen, estos individuos vinieron de otros lugares a festejar aquí en la ciudad de Miami. Si ustedes vienen con intenciones malas, los vamos a identificar, los vamos a localizar y los vamos a arrestar”, dijo Manny Morales, jefe de la policía de Miami.

Según la fiscalía estatal de Miami-Dade, la venta de la droga no fue un acto improvisado. “Se habló de una transacción de drogas y de métodos de pago, el plan era que la pastilla de MDMA (éxtasis) fuera llevada al festival por Forti”, dijo la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle.

Los investigadores detallaron que la venta de la droga fue coordinada días antes por medio de conversaciones de mensajes de texto, vendida por 35 dólares y, finalmente, entregada dentro del festival a través de un intermediario.

Minutos después de consumir la sustancia, la víctima comenzó a colapsar con mucho dolor. Fue trasladada de emergencia al hospital, pero murió al día siguiente.

La víctima falleció tras consumir MDMA

El informe forense determinó que la fallecida presentaba toxicidad aguda por MDMA, reseñó Univisión.

El Estatuto 782.04 de Florida establece que una persona puede ser acusada de asesinato en primer grado si distribuye ilegalmente una sustancia controlada y esa sustancia resulta ser la causa de muerte de quien la consume.

Charlene Forti compareció este miércoles ante un juez, quien le negó la fianza. Según la fiscalía, la evidencia sugiere que fue ella quien entregó la droga que terminó siendo fatal.

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