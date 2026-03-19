Abusaba de su alumno hasta cinco veces al día: revelan acusaciones contra docente de educación especial

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Una docente de educación especial está acusada de abusar sexualmente de un alumno de 10 años de edad dentro del aula de estudios.

La profesora, Mahayla Benavides, de 32 años, enfrenta cargos de violación y abuso sexual infantil, por las aberrantes acciones contra el menor de edad, las cuales cometió en varias oportunidades.

Una declaración de hechos, citada por el medio local People, detalló que Benavides, educadora de la Escuela Primaria Stevens en Spokane, Washington (EEUU), agredió sexualmente al alumno de cuarto grado varias veces.

Abusaba de su alumno en el aula de clases

El niño declaró a un detective que Benavides realizó actos sexuales en el aula y en una habitación contigua más pequeña.

Benavides tuvo relaciones sexuales con el alumno en la habitación contigua, además de realizar actos sexuales en un área privada del aula principal.

La policía añadió que se registró el teléfono de Benavides, en el cual encontraron videos sexuales que ella misma grabó y que le mostró al alumno. También hallaron imágenes de sus encuentros íntimos con el alumno.

El infante reveló que Benavides le pidió que no le contara a nadie lo que ocurría entre ellos, debido a que podría perder su trabajo o meterse en problemas. El niño le preguntó a su profesora si ella alguna vez le daría regalos, a lo que ella respondió que le daría brownies.

Benavides fue arrestada y se encuentra detenida en la cárcel del condado de Spokane.

Fijan fianza para la docente

“El Distrito Escolar 81 de Spokane actuó con rapidez en cuanto tuvo conocimiento de esta información, separando inmediatamente a Benavides del niño y prohibiéndole el acceso a la escuela, y llamando a la policía”, declaró el Departamento de Policía de Spokane.

Según informó KXLY, la acusada se declaró no culpable durante una comparecencia ante el tribunal, este martes.

De acuerdo con el medio local, la fiscalía solicitó inicialmente una fianza de 750 mil dólares, debido a la gravedad de los delitos; argumentó que Benavides representa una amenaza para la comunidad.

Sin embargo, el juez redujo la fianza a 500 mil dólares tras la objeción de su abogado defensor, quien se resguardó en la situación económica de su cliente y la ausencia de antecedentes penales.

El juicio está programado para mayo.

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