Turismo de terror en Barcelona: hallan un cuerpo que podría ser el del estudiante estadounidense Jimmy Gracey

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La desaparición de James “Jimmy” Gracey ha mantenido en vilo a la comunidad internacional y a los equipos de emergencia desde la madrugada del pasado martes. El estudiante de 20 años, originario de Illinois, se encontraba de viaje por las vacaciones de primavera junto a un grupo de amigos.

El rastro del joven se perdió tras una noche de ocio en la zona del Puerto Olímpico, un punto neurálgico del entretenimiento nocturno barcelonés. Desde el primer reporte, los Mossos d’Esquadra desplegaron unidades aéreas, marítimas y terrestres para peinar el litoral mediterráneo en busca de indicios sobre su paradero.

Un portavoz de la policía de Barcelona confirmó a CNN que Encuentran un cuerpo en el área de búsqueda de Jimmy Gracey, estudiante de EEUU desaparecido en Barcelona, dice la Policía este jueves por la tarde. El cadáver apareció en la playa de Somorrostro, frente al club nocturno donde se vio al joven por última vez.

¿Cómo avanza la investigación sobre Jimmy Gracey?

El cuerpo aún no cuenta con una identificación oficial por parte de los servicios forenses, aunque el hallazgo se produjo en el perímetro exacto de las operaciones. Los buzos de la unidad subacuática localizaron los restos alrededor de las 18:00 horas, muy cerca de donde Gracey fue visto a las 3:00 de la madrugada.

La policía catalana recuperó previamente el teléfono móvil del estudiante, el cual estaba en posesión de un ladrón habitual de la zona al momento de su detención. Asimismo, el diario La Vanguardia reportó el hallazgo de la cartera de la víctima flotando en las aguas cercanas al Puerto Olímpico horas antes del descubrimiento del cuerpo.

El padre del universitario, Taras Gracey, ya se encuentra en la ciudad española para seguir de cerca los avances de las pesquisas y coordinar con el consulado estadounidense. La familia describe a Jimmy como un joven responsable y deportista, cuya falta de contacto resultó alarmante desde las primeras horas de su ausencia.

¿Qué teorías manejan las autoridades en Barcelona?

Los investigadores revisan minuciosamente las cámaras de seguridad del club Shoko para reconstruir los últimos movimientos del estudiante antes de su desaparición. Las grabaciones muestran al joven abandonando el establecimiento con otra persona cuya identidad todavía es objeto de análisis por parte de los agentes.

Aunque inicialmente se barajó la hipótesis de un accidente por caída al mar, los Mossos d’Esquadra mantienen abiertas todas las líneas de investigación, incluida la posibilidad de un acto delictivo. El testimonio de los amigos que acompañaban a Gracey esa noche resulta fundamental para entender por qué el grupo terminó separándose al finalizar la fiesta.

La Universidad de Alabama emitió un comunicado expresando su profundo pesar y ofreciendo apoyo psicológico a los compañeros de clase que viajaron con el joven. La noticia ha causado un fuerte impacto en la comunidad de Elmhurst, donde Jimmy es recordado como un hermano mayor ejemplar y un estudiante de honor.

¿Cuál es el siguiente paso al encontrar un cuerpo en el área de búsqueda?

Los restos hallados en la costa barcelonesa han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia reglamentaria y confirmar las causas del deceso. La prueba de ADN y el cotejo de las huellas dactilares permitirán establecer fehacientemente si el cuerpo corresponde al estudiante estadounidense desaparecido.

La madre de la víctima, Therese Gracey, agradeció el apoyo recibido a través de las redes sociales y pidió respeto para la privacidad de la familia en estos momentos críticos. Mientras tanto, los carteles con el rostro de Jimmy permanecen pegados en las calles de Barcelona a la espera de un desenlace oficial.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos colabora estrechamente con las autoridades españolas para facilitar los trámites de repatriación en caso de confirmarse la identidad del fallecido. Este caso subraya los riesgos de las zonas de ocio nocturno y la importancia de mantener la vigilancia en entornos turísticos concurridos.

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