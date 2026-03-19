Guárico: pierde una de sus extremidades tras choque de moto

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Un trágico accidente de tránsito conmovió a una comunidad del estado Guárico, dejando como saldo dos personas con heridas de extrema gravedad.

De acuerdo con Apure 24h y otros medios locales, el hecho se registró específicamente en el sector B de Las Casitas, en la localidad de Zaraza, donde una motocicleta se vio involucrada en un fuerte impacto que alertó a los residentes de la zona.

Las víctimas fueron auxiliadas inicialmente por los vecinos, quienes salieron de sus casas al escuchar el estruendo. Minutos después, comisiones de los cuerpos de seguridad y rescate llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladar a los lesionados de urgencia hacia un centro médico asistencial cercano.

Escenas impactantes en el lugar

A través de un video difundido en redes sociales por el medio, el pasado miércoles 17 de marzo, se pudo observar la magnitud del siniestro. En las imágenes se aprecia a las víctimas tendidas en el pavimento mientras los habitantes del sector intentan ayudarlos.

En medio de la escena, una de las extremidades del lesionado quedó separada de su cuerpo sobre la calle, mientras este se quejaba de un fuerte dolor.

¿Qué se sabe sobre el estado actual de las víctimas?

El reporte preliminar indica que el conductor de la motocicleta sufrió la pérdida de una de sus piernas debido al fuerte impacto.

Por su parte, la persona que viajaba como acompañante también presentó lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo. Ambos permanecen bajo observación médica dada la delicadeza de su estado de salud.

Hasta el momento las autoridades no han determinado las causas exactas que originaron el lamentable accidente.

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