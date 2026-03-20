Incautan más de 100 antenas Starlink en la frontera con Colombia: sepa por qué

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En una operación en el departamento de Arauca, las autoridades colombianas incautaron un cargamento masivo de 110 antenas de Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, que pretendía cruzar ilegalmente hacia Venezuela.

La acción ocurrió en la madrugada, en un punto de la frontera conocido como Paso Canoas, un cruce informal que conecta a Colombia con el estado Apure

De acuerdo a las informaciones, cuatro personas iban a bordo de una lancha tipo bongo bautizada como "La Catira 2", impulsada por un motor fuera de borda de 15 HP, que transportaban las cajas sin ningún tipo de respaldo legal.

¿Por qué las incautaron?

La Armada colombiana fue clara en su comunicado

Los equipos no contaban con los permisos aduaneros necesarios para salir de Colombia ni para entrar a Venezuela.

El fenómeno Starlink en Venezuela

. En lo que va de 2026, la demanda de Starlink en Venezuela se ha disparado, especialmente en:

Zonas mineras y fronterizas: Donde la señal de las operadoras locales es nula.

Empresas y fincas: Que necesitan conexión estable para transacciones en divisas y monitoreo de seguridad.

Comercios en el interior: Para evitar las constantes caídas de la fibra óptica tradicional.

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